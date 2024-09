Calcio Serie D. L’Acf Foligno all’esame del Figline. Manni: "Attenzione e grinta»

FOLIGNO – L’Acf Foligno all’esame del Figline. Il confronto arriva dopo lo scivolone arrivato sul terreno della Sangiovannese. Passo falso che non ha scalfito il clima all’interno dello spogliatoio pronto a riscattarsi. Un test al cospetto di un avversario di categoria non facile, ostico dal quale il tecnico Alessandro Manni cerca punti e vedere la squadra crescere dal punto di vista tecnico e tattico. Ingredienti che purtroppo il turno precedente hanno lasciato a desiderare. "Abbiano analizzato quello che purtroppo non è andato domenica scorsa – commenta Manni - . La gara con la Sangiovannese è stata simile a quella di Trestina in Coppa: questo campionato esige da subito la presenza mentale e tanto agonismo negli scontri, nei duelli e sulle seconde palle. La Sangiovannese ha fatto bene quello che doveva e noi siamo caduti banalmente in situazioni provate da loro preparate". Per provare a rialzare la testa l’Acf può contare sulla rosa tutta a disposizione. "Recuperiamo Nuti in difesa; Sedran si è allenato con la squadra dopo un lungo periodo fuori, quindi valuteremo la sua condizione. Anche Calderini torna a disposizione. Possibile il ritorno di capitan Mattia in mediana dunque, con l’ex Arezzo nel tridente". Servirà pazienza e tanto cinismo contro il Figline: "È una squadra di categoria che fa dell’organizzazione della compattezza le loro migliori qualità, in ogni reparto. Figline che concede pochissimo. Oggi l’Af Foligno inaugura i nuovi locali della nuova sala stampa.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Mancini, Nuti, Schiaroli, Ceccuzzi, (Sedran), Settimi, Panaioli, Khribech, Tomassini, Calderini.

Carlo Luccioni