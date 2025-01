Calcio serie D. L’Acf Foligno attesa a Foligno: "Occhio, in casa sono forti»

FOLIGNO - L’Acf Foligno oggi è impegnata a Figline e il tecnico Manni mette in guardia la propria squadra. "Un impegno difficile – spiega –al cospetto di una squadra che sul proprio terreno ha raccolto 13 dei 19 punti in palio, contro l’Acf che in trasferta vanta un bottino di 20 punti. Per cui guai a stare tranquilli perché ci aspetta una partita non facile contro una squadra fisica e con alcuni elementi di qualità che ha fatto delle partite casalinghe la propria forza".

L’Acf contro la Sangiovannese ha dato prova di grande cinismo una caratteristica a volte mancata nella prima parte di stagione. "Ingrediente – ha concluso Manni – che la mia squadra ha acquisito a pieno titolo entrando nella mentalità della serie D, anche se il campionato ci insegna a non sottovalutare nessun avversario".

"Finora la stagione è stata bella e soddisfacente", aggiunge Simone Tomassini, il bomber che con la doppietta contro la Sangio è arrivato in doppia cifra. "L’Acf ha fatto passi da gigante, abbiamo consapevolezza delle nostre qualità. Se la stagione proseguirà nel verso giusto – ha concluso Tomassini – l’Acf potremo blindare la posizione play off e io potrò regalarmi ancora dei grossi momenti a livello personale".

Per la gara di oggi Manni recupera Santarelli che ha scontato la squalifica, possibilità per rivedere Mancini sulla sinistra: Sicuri assenti Nuti, D’Urso e forse anche Grassi. Tognetti, Santarelli, Mancini (Zichella) Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Settini, Panaioli, Khribech, Tomassini, Calderini.

