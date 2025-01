Calcio serie d. L’Orvietana vuole il bis nella tana dell’Ostiamare

ORVIETO - Quello con l’Ostiamare è stato il primo successo della stagione. Chissà se, l’Orvietana proverà a ripetersi o preferirà una partita di controllo. A deciderlo sarà Rizzolo, tornato ai comandi dopo qualche giorno d’influenza. Sull’altro fronte troverà una squadra affamata di punti, intenzionata a invertire la rotta. Si giocherà all’Anco Marzio, stadio vicino al mare con fondo sintetico (1000 posti), a porte chiuse causa l’inagibilità della tribuna. L’Orvietana, forse, per la prima volta quest’anno, soffrirà per una piccola "crisi d’abbondanza", solitamente, almeno così si dice, gradita agli allenatori. Non saranno della partita William Mauro, in un buon momento ma squalificato, come pure , Nicola Sforza (2006) artefice di una prestazione lussuosa con il Grosseto. Proia e Berardi, entrambi ristabiliti, reclamano una maglia o, almeno, un sostanziale minutaggio per riprendere i ritmi partita. Stesso discorso lo fanno Colibaly e Bologna. Istanze che passano, tutte o quasi per ruolo e nome che indicherà Rizzolo a proposito del 2006 da mandare in campo. Marchegiani, duttile e in buone condizioni gode di precedenza su Martini attardato da un leggero infortunio. Gli altri due under sicuri della titolarità sono, Emanuele Rossi portiere strabiliante nell’ultima partita e Andrea Caravaggi tornato ai suoi livelli.

ORVIETANA: Rossi, Caravaggi, Paletta, Ricci, Congiu, Bologna, Marchegiani, Fabri, Orchi, Panattoni, Caon. All. A. Rizzolo.

Roberto Pace