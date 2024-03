Calcio serie d. Orvietana, arriva il Poggibonsi. Sfida da bollino rosso, Fabri resta in dubbio

A questa giornata, nel campionato scorso, l’Orvietana era penultima, con 25 punti, diventati 42 a fine torneo. Adesso ne conta 27 (28 con quello perso a tavolino) e conta la quattordicesima posizione Riuscendo a copiare il precedente percorso chiuderebbe a quarantatré punti, verosimilmente salva. Numeri alla mano, non tutto è perduto, sempre che a Rizzolo riesca trovare la formula giusta e i giocatori abbiano coscienza di cosa significhi il "Mai mollare". Una condizione di cui devono prendere possesso anche tutti gli altri che vogliono bene all’Orvietana. Il Poggibonsi sta meglio di chi li ospita, pur con il calo accusato nell’ultimo periodo. Un’altra sfida da bollino rosso cui non è concesso giungere impreparati. C’è da aggiungere, che le news provenienti dallo spogliatoio non contribuiscono a rendere tranquillo il sonno del tecnico. Nell’allenamento di venerdì si è fermato Fabri e solo nel prepartita si deciderà sull’eventuale impiego dell’esterno. Di nuovo disponibili, Greco e Caravaggi che torna dopo un infortunio abbastanza lungo. La formazione è ancora tutta da decidere, anche perché, Rizzolo potrebbe aver avuto idea di qualche aggiustamento dopo la prestazione generale, non eccezionale, nelle due ultime partite giocate. Roberto Pace