Calcio serie D. Orvietana, tutto negli ultimi 90 minuti. Servirà vincere per evitare i playout

ORVIETO - Occhi e orecchi puntati sugli ultimi 90 minuti di serie D. Dopo le sconfitte di domenica, sarà l’ultima gara di campionato e determinare il destino di Orvietana e Sansepolcro. Se il campionato finisse oggi, l’Orvietana sfiderebbe ai playout la vincente dello spareggio tra Real Forte Querceta e Sansepolcro. Spareggio necessario perché, di fatto, si assegna un titolo, visto che la perdente retrocede direttamente in Eccellenza visto il distacco di 11 punti dal San Donato Tavarnelle sestultimo. Con 8 o più punti di distacco tra le squadre interessate, infatti, il playout non si disputa e la squadra meglio posizionata in classifica è salva. Ecco perché domenica prossima il Sansepolcro andrà ad affrontare un San Donato ormai salvo. Così come è salvo il Seravezza che ospiterà il Real Forte Querceta. L’Orvietana, invece, che in questo momento ha 7 punti di vantaggio su Sansepolcro e Querceta, ospiterà il Livorno ormai matematicamente ai playoff dopo la vittoria contro il Trestina. In caso di vittoria dell’Orvietana e mancata vittoria di Sansepolcro e Querceta, la compagine del presidente Biagioli sarebbe salva senza disputare i playout. Circostanza che interessa e non poco tutte le categorie a scendere. Con due retrocessioni dalla serie D, infatti, scenderebbero 3 squadre su 4, tra quelle ai playout, dall’Eccellenza alla Promozione, e sarebbero addirittura 7 le squadre a retrocedere in Prima categoria. Con una o due retrocessioni resta invece una la squadra che salirà in Eccellenza attraverso i playoff di Promozione.