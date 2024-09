Calcio serie D, Rizzolo si gode i 6 punti in due settimane. "Orvietana da sogno»

"Questi sei punti in due settimana me li godo eccome. Contro il San Donato abbiamo conquistato la prima vittoria lontano dal Muzi e contro una squadra forte". Antonio Rizzolo sorride, come la classifica della sua Orvietana. "L’unico rammarico – fa notare il tecnico biancorosso - è legato al fatto che, per non soffrire fino alla fine, tu devi chiudere partite come queste. Abbiamo avuto quattro occasioni limpide che non abbiamo sfruttato. La gara, complici anche le due espulsioni, si è incanalata sui binari giusti per noi e nonostante tutto non l’abbiamo chiusa. Questo è l’unico neo. Per il resto posso solo fare un plauso alla mia squadra per l’atteggiamento con cui siamo scesi in campo. Dobbiamo tenere conto di una cosa: noi non siamo il Real Madrid. Se qualcuno lo pensa, si sbaglia. Siamo una squadra che non può e non deve sbagliare l’approccio. Se giochiamo sempre con la determinazione giusta, ci possiamo togliere soddisfazioni, altrimenti siamo destinati a soffrire". Con l’arrivo di William Mauro, potenziale braccetto di difesa, è un’Orvietana che potrebbe tornare anche al 3-5-2. "Intanto – continua Rizzolo – pensiamo a recuperare tutti i giocatori, da Orchi a Fabri, poi vedremo. Stiamo facendo bene e credo sia giusto dare continuità al lavoro. Concentriamoci sul prossimo impegno contro il Montevarchi. Anche domenica sarà fondamentale, lo ripeto, non sbagliare l’approccio".