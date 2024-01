Calcio serie D. Trestina, rimonta che fa male. Il Ponsacco strappa il 2-2

TRESTINA

2

PONSACCO

2

TRESTINA: Fiorenza 5, Omohonria 6, Dottori 6, Conti 6, Contucci 6, Sensi 6,5, Bucci 6 (46’st Giuliani sv), Menghi 5,5, Tascini 6,5, Di Nolfo 6,5 (39’st Soldani), Marietti 6. All. Ciampelli 6,5

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli 7, Fasciana 5,5 (1’st Bologna 6,5), Milani 5,5 (18’st Sivieri 5,5), Grea 6, De Vito 5,5, Italiano 6 (26’st Fischer 5,5), Bardini 5,5 (18’st Brondi 6), Innocenti 6 (25’st Milli 6), Borselli 6, Nieri 6,5, Panattoni 6. All. Bozzi 6,5.

Arbitro: Brozzoni di Bergamo 5,5 (Raschiatore e Bara)

Marcatori: 5’pt Sensi, 25’ pt Tascini, 2’st Bologna, 40’st Nieri

TRESTINA - Il Trestina viene rimontato dal Ponsacco al termine di una gara in cui i padroni di casa hanno sofferto per la mancanza di cambi, dato che in panchina mister Ciampelli aveva solo sottoquota tranne Soldani. Meglio il Trestina nel primo tempo e subito in vantaggio con la deviazione a centro area di Sensi calcio d’angolo. Ancora bianconeri in avanti al 17’ con Conti che dal limite costringe Fontanelli alla parata in tuffo. E proprio da appena dentro l’area arriva al 25’ il raddoppio del Trestina con Tascini che, ben servito da Di Nolfo, mette alla spalle del portiere ospite il suo settimo sigillo stagionale. Nella seconda parte della prima frazione i padroni di casa si limitano a controllare il gioco. Allo scadere travolgente azione di Di Nolfo che parte dalla propria area di rigore e viene contrato poco prima del tiro a pochi passi dalla porta. Al rientro in campo però è tutta un’altra gara: Bozzi toglie Fasciana ed inserisce Bologna, ex e neo acquisto dei toscani, che trova subito il gol dell’1-2 con un destro dai 20 metri sul quale non è incolpevole Fiorenza. Il Trestina fatica un po’ a rimettersi in partita, Di Nolfo prova a dare la scossa al 12’ con una punizione che sbatte sul palo esterno. Al 17’ su azione d’angolo si accende una mischia in area di rigore bianconera, sulla palla si avventa Borselli che spara alto. Ancora Di Nolfo accende il Trestina e serve Bucci che di sinistro impegna Fontanelli, sull’angolo Tascini fa gridare al gol i tifosi bianconeri con una splendida volèe ma la palla termina alta di poco. Al 34’ è Bologna a farsi trovare libero per la battuta a rete ma Omohonria riesce a deviare in angolo. Al 40’ il pari degli ospiti con Nieri .