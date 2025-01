Calcio serie D, verso le gare con Flaminia e Trestina. Acf Foligno, il presidente Zoppi: "Impegno e voglia di vincere»

FOLIGNO – "Dal doppio confronto casalingo con il Flaminia e dal successivo derby con il Trestina, l’Acf proverà a raccogliere più punti possibili per avvicinarsi con grande anticipo alla salvezza ". Paolo Zoppi, presidente dell’Acf, incita la squadra a rialzare subito la testa dopo lo scivolone di Figline. "Obiettivo non facile – aggiunge Zoppi – perché affronteremo due squadre che arriveranno al Blasone con il desiderio di farci lo sgambetto. Io sono fiducioso consapevole che la squadra, ‘ferita’ dalla sconfitta in terra toscana, affronterà l’impegno con la necessaria rabbia agonistica per dare il via ad un’altra striscia positiva e con essa dare concretezza alla potenzialità di una squadra protagonista di una stagione durante la quale è riuscita ad imporsi al cospetto delle squadre molto più titolate. Imprese impensabili per una squadra neo - promossa sul palcoscenico della serie D. "Tutto ciò è stato possibile - continua Zoppi - grazie alle potenzialità del collettivo, alla bravura di Manni e dell’intero staff tecnico".

Quale è il segreto con il quale è stato il campionato di D? "A mio avviso è la tranquillità che accompagna la squadra durante la settimana, l’impegno, la voglia di vincere per mettersi in evidenza e dare segnali anche alle big contro le quali l’Acf realizzato imprese da incorniciare".

E adesso? "Mettere insieme il bottino di punti che ci mancano per la salvezza, poi proveremo a divertirci". Nell’ambiente folignate tiene banco la possibilità che in futuro Foligno possa ripartire con una sola squadra…"Tutto prematuro, perché l’Acf e il Foligno Calcio prima devono raggiungere i propri obiettivi, poi in futuro se ci saranno i presupposti ci metteremo a tavolino e valuteremo se esistono le condizioni per regalare alla città una sola squadra".

Carlo Luccioni