Calcio: si gioca la Coppa di Eccellenza. Atletico Bmg a Solbiate Arno per cercare l’impresa

Caccia all’impresa. Mercoledì di coppa per l’Atletico Bmg di scena a Solbiate Arno, a due passi da Varese, in casa della Solbiatese. C’è da ribaltare il 2-1 in favore dei lombardi maturato nell’andata della semifinale nazionale di coppa di Eccellenza. Fischio di inizio alle 15 al Chinetti, con Farsi che stavolta, rispetto all’andata, avrà la rosa al completo. Torna, soprattutto, Sciacca in attacco e il tecnico suona la carica alla vigilia. "Sappiamo il valore del nostro avversario – sottolinea il tecnico – ma sappiamo benissimo quanto ci giochiamo in questi 90 minuti e faremo di tutto per conquistare la finale". Novanta minuti che potrebbero valere la serie D. Nel caso infatti in cui l’Atletico Bmg superasse il turno e, nell’altra semifinale, a passare fosse il Teramo, già con un piede in serie D, la compagine del presidente Contardi potrebbe in pratica festeggiare la promozione a Solbiate. "Non facciamo calcoli – avverte subito Farsi – perché non sarà dura, sarà durissima. Noi però ci crediamo e ci giocheremo tutte le nostre carte". Due assenze per squalifica in casa Solbiatese: Marin in mediana e Colombo in attacco squalificato. La Bmg dovrà segnare almeno due reti visto che all’andata la Solbiatese si è imposta per 2-1 a Massa Martana e i gol in trasferta valgono doppio. Nell’altra semifinale il Paternò ospita il Teramo. Si parte dal 2-1 dell’andata in favore degli abruzzesi. A dirigere Solbiatese-Atletico Bmg sarà Radovanovic di Maniago. Assistenti Beggiato di Schio e Castellari di Bologna.