Calcio. Tozzi Borsoi, quando il gol è questione di famiglia

In genere sono i padri a fare le foto per i figli. A casa Tozzi Borsoi invece funziona al contrario. Per info sincronizzare il cronometro sul minuto 86 della sfida fra Tavernelle e Terni Fc, quinta di ritorno del campionato di Eccellenza. Angolo dalla destra e vai con la specialità della casa, il colpo di testa in anticipo in mischia. Palla in rete e tutti ad abbracciare Romano Tozzi Borsoi. Una gioia immortalata dal figlio Mattia, social media del club. "Quando ho visto partire la palla, sapevo che papà avrebbe segnato". E lo stesso, con ogni probabilità, ha pensato mister Roberto Borrello quando, al 57’, ha deciso di gettare nella mischia l’eterno bomber che il prossimo 16 febbraio spegnerà 45 candeline. Quel Tozzi Borsoi che, dopo aver siglato gol a raffica in carriera, ha sposato appieno la causa del Terni Fc trascinando lo scorso anno la squadra in Eccellenza a suon di gol. Romano che, nel frattempo, si diletta anche ad allenare la Juniores, campione regionale nella passata stagione ed ora prima con 4 punti di vantaggio sulla seconda. Romano sul quale Borrello sa di poter sempre contare. Cinque spezzoni di partita per lui nel corso dell’annata poi, quando il gioco si fa duro, eccolo di nuovo lì a mettere dentro quel pallone da 3 punti che, di fatto, ha riaperto il campionato.

Nicola Agostini