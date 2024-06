Calciomercato, Juve-Luiz: siamo alle visite. Milan su Emerson Royal

Torino, 24 giugno 2024 – Il conto alla rovescia per il definitivo approdo alla Juventus del centrocampista brasiliano Douglas Luiz sta per terminare: alcuni emissari dello staff medico del club bianconero partiranno infatti in queste ore alla volta degli Stati Uniti, dove Luiz è impegnato nella Copa America con il suo Brasile, per far sostenere al giocatore – presumibilmente dopo la gara che i verdeoro giocheranno contro la Costa Rica nella nottata italiana – le visite mediche che precedono le canoniche firme sui contratti. Una volta completato questo iter, Douglas Luiz potrà quindi legarsi ai colori bianconeri con un contratto valido fino al 30 giugno 2029 da circa 4.5 milioni di euro a stagione. Tutto fatto già da giorni, invece, tra la Juventus e l’Aston Villa, che valuta il giocatore circa 50 milioni: “Ai Villians” andranno circa 25 milioni di euro più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Illing Junior. Visto il possibile addio di Adrien Rabiot, che non ha ancora accettato la proposta di rinnovo da oltre 7 milioni a stagione perché tentato dalle sirene spagnole del Real Madrid (su di lui è però forte anche l’interesse di Liverpool, Bayer Monaco e Milan), il club bianconero valuta anche i possibili innesti di Kephren Thuram – fratello di Marcus e figlio dell’ex juventino Lilian – e Youssuf Fofana, nel mirino di mercato del Milan.

Milan che in queste ore sembra aver spostato le sue attenzioni su Emerson Royal per rinforzare la corsia di destra del reparto difensivo: i rossoneri nelle ultime ore hanno incassato il gradimento da parte del giocatore (“Sapere che il Milan mi cerca e sta parlando con il Tottenham è molto gratificante” ha dichiarato il calciatore), ma devono ancora trovare la quadratura del cerchio con il Tottenham che valuta il brasiliano circa 20 milioni ed è noto per essere un club che sa vendere a caro prezzo – e senza grossi sconti – i propri giocatori. La distanza tra le parti non pare comunque incolmabile e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accelerata decisiva. Il club di via Aldo Rossi, però, si pensa anche all’attaccante che divrà raccogliere l’eredità pesante di Olivier Giroud. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Joshua Zirkzee, ma lo scoglio dei 15 milioni di commissioni da versare all’agente del giocatore, Kia Jorabchian, non è ancora superato. Più passa il tempo, però, e più aumenta il rischio che i rossoneri vengano superati dalle concorrenti, tra le quali c’è forte il Manchester United, che sembrerebbe sempre più convinto a versare i 40 milioni della clausola presente nel contratto che lega l’olandese al Bologna. In corsa resta comunque anche il club felsineo, che sta tentando di chiudere le operazioni Gosens e Holm (vicini) e che nelle ultime ore si sarebbe convinto a comprare l’intero cartellino di Zirkzee versando al Bayern circa 30 milioni per poi trattare con il giocatore l’innalzamento o l’eliminazione della clausola.

Il Milan continua a quindi a monitorare altri profili per l’attacco, tra cui quelli di Dovbyk Guirassi (che potrebbe però restare in Bundesliga e passare dallo Stoccarda al Borussia Dortmund. Nella rosa dei candidati c’è poi da inserire – stando a quanto riferito dai media inglesi – anche Dominic Calwert-Lewin dell’Everton. Sull’altra sponda dei Navigli, invece, l’Inter prova a stringere per il portiere Josep Martinez del Genoa, ma deve fare i conti con il Bayern che ha messo nel proprio mirino di mercato Hakan Calanoglu, offrendo al regista turco uno stipendio da 8 milioni. L’Inter chiede però non meno di 70 milioni per privarsi del suo gioiello che però, secondo i media tedeschi, avrebbe già incontrato i bavaresi (i quali mettono sul piatto meno di 50 milioni per i nerazzurri) e sarebbe tentato dall’offerta. Infine, c’è da segnalare il tentativo di colpo a sorpresa della Lazio, che punta Lazar Samardzic dell’Udinese: nei prossimi giorni sarebbe previsto un summit di mercato tra i capitolini e i friulani per trovare la quadratura del cerchio dell’affare.