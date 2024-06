Calciomercato Serie A: la Juve si gioca la carta Barrenechea per arrivare a Luiz

Milano, 20 giugno 2024 – Mentre l’Europeo procede incessante in Germania, continua a ribollire il pentolone del mercato delle squadre di Serie A che puntano a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra le società senza dubbio più attive c’è la Juventus del nuovo allenatore Thiago Motta, che ha messo nel mirino Douglas Luiz: la trattativa per portare il centrocampista brasiliano alla corte di Motta è in piedi ormai da tempo, ma nei giorni scorsi ha subito un brusco rallentamento perché la Juventus non è riuscita a trovare l’accordo per la partenza Weston Mckennie, inserito come parziale contropartita nell’affare. Le parti non hanno però smesso di negoziare e le nuove basi dell’affare dovrebbero comprendere l’inserimento come contropartite di Enzo Barrenechea, reduce da una stagione al Frosinone, e di Samuel Illing jr, ai quali andranno aggiunti circa 20 milioni di euro per arrivare alla valutazione di circa 60 milioni data dall’Aston Villa – che deve cedere e farlo entro il 30 giugno per restare all’interno dei parametri imposti dal fair play finanziario – al cartellino di Douglas Luiz. Il club bianconero resta poi alla finestra per puntellare anche la difesa: il prescelto di Giuntoli e Motta è Riccardo Calafiori, che però il Bologna – dopo una stagione da assoluto protagonista nel pacchetto arretrato dei rossoblù – non sembra intenzionato a lasciar partire. Nel casting per un possibile posto nella linea a quattro di difesa bianconera è stato inserito quindi anche Jakub Kiwior, giocatore che Motta conosce fin troppo bene per averlo allenato ai tempi dello Spezia: sul centrale polacco è forte anche l’interesse del Milan che avrebbe già preso contatti con l’entourage del giocatore per sondare la fattibilità dell’affare. La priorità dei rossoneri è però quella di acquistare l’attaccante erede di Giroud: non è un segreto che in cima alla lista dei desideri del club di via Aldo Rossi ci sia sempre Joshua Zirkzee, che ha fatto intendere di voler restare in Italia e di gradire la destinazione rossonera. La volontà del Milan è quella di versare nelle casse del Bologna i 40 milioni della clausola rescissoria per liberare l’olandese, con cui sarebbe vicino anche un accorso sull’ingaggio (5 milioni per quattro stagioni). Ciò che rallenta l’affare sono però i 15 milioni di commissioni chiesti dall’agente del giocatore Kia Joorabchian e il forte interesse su Zirkzee da parte del Manchester United, che negli ultimi giorni ha alzato il pressing. Per questo il Milan – che valuta con attenzione il profilo del nazionale albanese Armando Broja – si sta comunque guardando attorno per prendere in esame possibili alternative: tra queste c’è ovviamente Artem Dovbyk, attualmente impegnato ad Euro 2024 con l’Ucraina, mentre i nomi nuovi – rilanciati da Sky Sport – sono quelli di Erdem Demirovic e Memphis Depay. Sul fronte delle uscite, non preoccupano gli interessamenti di club arabi nei confronti di Rafa Leao e Ismael Bennacer, che dovrebbero quindi restare alla corte di Fonseca, mentre di un possibile rinnovo (o di una partenza) di Theo Hernandez– che si è detto incerto di un suo futuro al Milan – se ne potrebbe parlare dai prossimi mesi. Partirà invece da Rafa Marin la costruzione del Napoli di Antonio Conte: il club partenopeo e il Real Madrid sarebbero infatti a un passo dall’accordo per portare a Napoli il difensore centrale classe 2002. Il giocatore si trasferirà a Napoli a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni, ma i “Blancos” si terranno un’opzione per poter ricomprare il giocatore con prezzo a salire a partire dal 2026. Infine, i campioni d’Italia dell’Inter stanno per mettere le mani sul portiere Josep Martinez, reduce da una buona stagione al Genoa, per affiancarlo a Sommer: l’accordo con il club ligure sembra davvero a un passo sulla base di 20 milioni di euro più l’inserimento dell’ex Cagliari Oristanio come contropartita tecnica.