Calciomercato Serie A: la Juve stringe per Thuram. Il Milan tenta Rabiot

Milano, 28 giugno 2024 – La Juventus alza poderosamente i giri del motore per regalare al nuovo tecnico Thiago Motta rinforzi di qualità in vista della nuova stagione: è da considerarsi ormai chiusa positivamente la trattativa per portare in bianconero Douglas Luiz, che ha già sostenuto negli Stati Uniti – dove si trova con la nazionale brasiliana per disputare la Copa America – le visite mediche che precedono le firme sui contratti. Una volta ottenuto il definitivo semaforo verde, il giocatore si legherà ai bianconeri con un contratto fino al 2029 da circa 5 milioni di euro a stagione. All’Aston Villa – ormai ex club del brasiliano – andranno circa 25 milioni di euro più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Illing Junior. Douglas Luiz potrebbe però non essere l’unico rinforzo in mediana della Juventus, che ha messo gli occhi su Khephren Thuram, figlio della leggenda bianconera Lilian e fratello minore dell’attaccante dell’Inter Marcus. La Juve punta a chiudere l’affare con il Nizza – attuale club di Thuram – per una cifra non lontana dai 20 milioni di euro. Sempre in casa bianconera resta poi da decifrare il futuro di Adrien Rabiot, a cui il club ha offerto un rinnovo da 7.5 milioni a stagione. Sul centrocampista francese è però forte anche l’interesse del Milan, che cerca qualità e geometrie in mezzo al campo: anche i rossoneri avrebbero offerto al transalpino un contratto superiore ai 7 milioni e adesso si aspetta soltanto la decisione del giocatore, che potrebbe arrivare dopo la fine dell’Europeo. I rossoneri tengono d’occhio anche la situazione legata a Youssuf Fofana, che potrebbe lasciare il Monaco, a cui è legato da un contratto fino al 2025. La priorità dell’amministratore delegato rossonero Furlani e del team di mercato è però l’ingaggio di un attaccante: in cima alla lista dei desideri c’è sempre Joshua Zirkzee, con cui, però, i contatti sembrano essersi raffreddati anche per via del forte interesse del Manchester United. Caldo è anche il nome di Romelu Lukaku, in uscita dal Chelsea che vorrebbe venderlo per circa 40 milioni. Una cifra ritenuta troppo alta dal Milan che punta al prestito magari con diritto di riscatto. Sul giocatore è però forte la concorrenza del Napoli di Antonio Conte che all’Inter ha instaurato un forte legame con l’attaccante belga (il giocatore ha messo like al post della presentazione del nuovo tecnico dei partenopei.

Una delegazione del club azzurro capeggiata dal presidente De Laurentiis e dal direttore sportivo, nel frattempo, è volata in Germania per parlare con Kvicha Kvaratskhelia, che nei giorni scorsi non ha escluso la possibilità di lasciare il Napoli. I primi contatti sarebbero stati positivi e dopo l’Europeo dovrebbe proseguire il dialogo con l’intento di arrivare a un rinnovo di contratto del georgiano. Particolarmente attive sul mercato anche Lazio e Atalanta: i capitolini sono a un passo dall’ingaggio di Tijjani Noslin, reduce da una parentesi positiva al Verona, mentre i nerazzurri, che puntano Nicolò Zaniolo (seguito anche dalla Fiorentina), hanno piazzato il colpo Ben Godfrey, difensore classe 1998 che arriverà dall’Everton per una cifra non lontana dai 9 milioni. Infine, proprio la Fiorentina dovrebbe ufficializzare l’arrivo in viola di Moise Kean (13 milioni più bonus alla Juventus), mentre il Bologna, che ha chiuso positivamente l’affare Holm, ha messo le mani anche sull’esterno sinistro spagnolo Juan Miranda del Betis Siviglia, nel mirino di mercato del Milan fino ai mesi scorsi.