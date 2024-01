Calio serie D. Trestina, Bernardo Bucci alla Viareggio Cup. Tolto un punto alla classifica dell’Orvietana

TRESTINA - Grande soddisfazione per il Trestina che può annoverare nelle sue fila l’unico umbro che, salvo sorprese, prenderà parte alla prossima Viareggio Cup. Il Commissario Tecnico della Rappresentativa di serie D, l’ex centrocampista di Juve e Udinese Giuliano Giannichedda, ha infatti convocato l’esterno sinistro Bernardo Bucci, classe 2006, per l’ultimo allenamento in programma prima delle convocazioni definitive in vista della rassegna giovanile più prestigiosa d’Italia che prenderà il via il 12 febbraio. La Rapppresentativa di serie D sfiderà, in amichevole, l’Inter Under 18 nella giornata di mercoledì 24 gennaio, con fischio di inizio alle ore 14, a Milano. Per Bucci la tre giorni di ritiro a Vimercate inizierà già lunedì. Ulteriore motivo di orgoglio per la società del presidente Bambini e per il ragazzo è il fatto che, al momento, Bucci è anche l’unico convocato del girone E di serie D in una Rappresentativa che, chiaramente, coinvolge tutti i 9 gironi. Buone notizie per una formazione umbra di serie D, cattive notizie invece per un’altra. L’Orvietana, infatti, si è vista togliere di nuovo il punto conquistato lo scorso 19 novembre, sul campo, nella gara contro il Ghiviborgo. Il Giudice sportivo ha infatti respinto il parere della Corte d’Appello confermando lo 0-3 a tavolino per l’impiego di Francesco Fabri nonostante fosse squalificato. L’Orvietana ha già annunciato un ulteriore ricorso.