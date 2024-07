Carnevali punta in alto ’Il mio Luco da play off’

Dopo alcune settimane di riunioni e di telefonate intente a pianificare al meglio la prossima stagione di Promozione 2024-25, la società Asd Luco del presidente Francesco Carnevali, in sintonia con l’area tecnica formata da Giovanni Magherini, Marco Chiti e Stefano Tronconi, avrebbe completato la costruzione della nuova rosa ancor più competitiva per la prossima stagione.

Che Luco vedremo durante la preparazione?

"Le intensioni della società è stata quella di poter allestire una rosa di giocatori di spessore ancora maggiori – precisa il numero uno del Luco, Francesco Carnevali – da poter affrontare una stagione ancora più ambiziosa, che oltre alla salvezza, possa garantire di centrare almeno i play off, un traguardo accarezzato nelle ultime due stagioni. Manca ancora qualche dettaglio, siamo fiduciosi. Poi, sarà il campo a decidere".

Quali sono ii nuovi giocatori?

"Per quanto concerne le quote, abbiamo inserito il difensore Gabrielli (2006), l’esterno di centrocampo Pelagatti (2005), il portiere Pampaloni (2005). Stiamo trattando altri due giovane quote, speriamo di poter concludere a breve".

Gli altri acquisti?

"Sono arrivati i difensori Eugenio Rossi proveniente dall’Antella e Alessandro Marini ex Bastia Umbra; i centrocampisti Lorenzo Privitera della Settignanese, Pietro Turini e Matteo Cerrato dal Porta Romana e Riccardo Giani dal San Piero a Sieve. Per il reparto offensivo sono arrivati il centravanti Elia Guidotti dalla Mattagnanese che non ha bisogno di presentazioni e la punta Francesco Cavicchi ex Banti Barberino Mugello".

Fra le tante partenze, invece quali sono i giocatori confermati?

"Resteranno con noi il portiere Fabrizio Rizzo, i difensori, Giovanni Satta, Gianni Buzzigoli, Andrea Maritato e Tommaso Farina; il centrocampista Matteo Parri; gli attaccanti Lorenzo Urzetta e Francesco Trotta. Al nostro allenatore Stefano Ranucci che è nuovo, spetterà il compito di assemblare il gruppo che inizierà la preparazione domenica 18 agosto".

Giovanni Puleri