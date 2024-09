Carrarese cerca conferme. A Catanzaro per altri 3 punti

Il bagno di folla registratosi mercoledì sera in occasione della presentazione ufficiale ha dato ulteriore carica al gruppo azzurro che ha potuto toccare con mano il calore dei tifosi infrasettimanalmente mentre sta preparando la terza trasferta della stagione, stavolta molto più lunga delle precedenti. Dopo le sconfitte di Cesena e Cremona la Carrarese vuol cercare di conquistare a Catanzaro i primi punti esterni in serie B contro un avversario che fra l’altro le sta sotto in classifica. I calabresi hanno pareggiato in casa contro Sassuolo e Juve Stabia perdendo a Cesena nel posticipo. Contro i giallorossi gli apuani si ritroveranno contro l’ex Tommaso Biasci. Per domenica sera mister Calabro avrà a disposizione una freccia in più nel proprio arco. L’arrivo di ’Pippo’ Falco, attaccante di grande qualità che in Italia ha sempre giocato in serie A e B, alza sicuramente il tasso tecnico della squadra ma al tempo stesso comporterà una revisione nelle gerarchie là davanti aumentando la competitività interna. Per gli indomiti tifosi azzurri che vorranno seguire la squadra in Calabria è attiva la prevendita che si chiuderà domani sera alle 10.

I tagliandi per il settore ospiti sono disponibili al costo di 16.50 euro, più diritti di prevendita, sul portale e nei punti vendita del circuito Ticketone e non saranno acquistabili nel giorno della partita. Per il match di domenica Antonio Calabro, che domani effettuerà la conferenza stampa pre-gara, riavrà a disposizione Illanes che ha scontato il turno di squalifica. Anche per l’argentino adesso ci sarà una bella concorrenza interna con l’islandese Hermannsson anche se l’ex Pisa è appena arrivato ed ha pochi allenamenti alle spalle. Al momento l’unico giocatore in dubbio rimane Grassini, rimasto fuori dalle ultime convocazioni per un guaio fisico.

Gianluca Bondielli