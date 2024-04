Carrarese avanti tutta: tre gol al Rimini e vittoria in cassaforte

Carrara, 14 aprile 2024 – Finisce in tripudio per la Carrarese. Una gara iniziata con qualche difficoltà ma dominata nella ripresa consente alla formazione di mister Calabro di sbarazzarsi senza particolari patemi del Rimini.

Un successo che consolida le ambizioni dei gialloblù e che assume proporzioni importanti solo nel finale, anche se ad aprire le danze era stato Zuelli dopo appena 12 minuti. Il Rimini prova in tutti i modi a rimetterla in discussione, ma in appena tre minuti, dall’80’ all’83’, la Carrarese legittima la sua superiorità con il guizzo di Capello e l’autorete di Semeraro.

CARRARESE-RIMINI 3-0: IL TABELLINO

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Grassini (dal 46’ Zanon), Capezzi, Zuelli, Cicconi (85’ Giannetti); Palmieri (56’ Finotto), Panico (85’ Belloni); Capello (85’ Morosini). A disp. Tampucci, Mazzini, Di Matteo, Sansaro, Boli. All. Calabro.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Lepri (55’ Sala), Pietrangeli, Gigli, Semeraro (85’ Marchesi); Tofanari (85’ Satalino), Megalaitis, Garetto (55’ Delcarro); Lamesta, Capanni (69’ Ubaldi), Morra. A disp: Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Marchesi, Gorelli, Oddi, Satalino. All. Troise.

Arbitro: Vogliacco di Bari; assistenti Santarossa di Pordenone e Brunetti di Milano; quarto ufficiale Rossini di Torino.

Marcatori: 12’ Zuelli (C), 80’ Capello (C), 83’ aut. Semeraro (C).

Note: spettatori 2219 per un incasso di 6664 euro; angoli 5-4; ammoniti Di Gennaro, Pietrangeli.