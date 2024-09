Carrarese Risultato a occhiali con la Reggiana. Gli azzurri tornano a far punti dopo tre turni

Carrarese

0

Reggiana

0

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Hermannsson (67’ Coppolaro), Illanes, Imperiale; Bouah (67’ Zanon), Schiavi, Capezzi (59’ Giovane), Cicconi; Finotto, Cherubini (75’ Cerri); Capello (59’ Panico). A disp. Chiorra, Guarino, Oliana, Belloni, Zuelli, Palmieri, Falco. All. Calabro.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi (62’ Vido), Meroni, Rozzio, Fontanarosa; Reinhart, Stulac (70’ Ignacchiti), Sersanti (70’ Lucchesi); Vergara (46’ Marras), Portanova; Okwonkwo (83’ Gondo). A disp. Motta, Cigarini, Vido, Libutti, Maggio, Cavallini, Girma, Nahounou. All.: Viali.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Assistenti: Yoshikawa di Roma 1 e Laudato di Taranto; quarto ufficiale Nigro di Prato; Var Pairetto; Avar Rutella.

Note: spettatori 2280; angoli 5-5; ammoniti Sersanti, Vergara, Okwonkwo, Capezzi, Meroni, Marras, Hermannsson, Panico; recupero 1’ e 5’.

PISA – Meglio due feriti che un morto. Carrarese e Reggiana, reduci entrambe da un trittico di gare avaro di punti, hanno finito per non farsi male e dividersi la posta in palio. Alla fine a recriminare sono gli apuani che hanno fatto qualcosa in più e nel finale, soprattutto nei 5’ di recupero, hanno avuto occasioni in serie per deciderla. Calabro rispetto al derby di giocatori ne ha cambiati sette e il campo gli ha dato ragione perché si è vista una Carrarese più solida e compatta che è tornata a non subire gol.

In avvio, al 4’, i marmiferi hanno creato l’occasione migliore dell’intero match colpendo il palo su punizione di Cicconi con la deviazione di Bardi. E’ stato l’unico acuto o quasi di un primo tempo piuttosto bloccato. La Reggiana si è fatta viva al 35’ con un destro a lato di Stulac; gli azzurri al 38’ con una azione costruita dai due esterni: cross di Bouah da destra e colpo di testa alto di Cicconi a chiudere sul lato opposto.

Nella ripresa i granata hanno subito chiamato in causa Bleve su punizione di Portanova ma dopo sono stati i locali a fare la partita. Al 58’ un gran lavoro di Capello ha aperto il campo per Finotto che si è impappinato davanti all’ultimo difensore. Il subentrato Panico e lo stesso Finotto hanno centrato la porta ma in maniera troppo prevedibile. La Reggiana è passata a tre dietro inserendo un attaccante in più ma ha avuto un solo guizzo col bel destro di Okwonkwo neutralizzato da Bleve. Il "sale" è stato messo sulla coda con la Carrarese ripetutamente vicina al gol nell’extra time: al 91’ tiro cross di Panico smanacciato da Bardi, al 92’ gran corner battuto direttamente in porta da Cicconi e ricacciato fuori sempre da Bardi, al 93’ errore marchiano di testa di Cerri da pochi metri dopo una gran volata sulla destra di Zanon.

Gianluca Bondielli