Carrarese, che peccato: butta al vento i tre punti, la Cremonese pareggia nel finale, 2-2

Carrara, 1 marzo 2025 – Getta al vento la vittoria la Carrarese: in casa contro la Cremonese, la squadra di Calabro si vede scippare i tre punti nel finale, con il gol del definitivo 2-2 che arriva a tre minuti dal termine del secondo tempo. Mister Calabro allo stadio dei Marmi non rinuncia alle tre punte schierando titolare per la prima volta Torregrossa a fianco di Cherubini e Finotto.

Prima parte tutta della Cremonese che passa con un tocco sotto misura di Zanimacchia su cross al bacio di Nasti (12’). La Carrarese in questa occasione si fa sorprendere a difesa schierata. I lombardi sfiorano addirittura il raddoppio. Poi la totale inversione di tendenza. Al 25’ Illanes di testa rispedisce in area un pallone che Torregrossa tramuta in un assist per il gol di Finotto. Partita cambiata, con la Cremon che non riesce più a pungere. La Carrarese prende fiducia e al 42’ Cherubini sfrutta un anticipo di testa di Guarino, scarta Antov e con un gran destro infila in rete.

Gli ospiti non creano granché ma all’82’ su un cross di Azzi per il pari basta l’anticipo di testa di Johnsen sull’uscita in ritardo di Fiorillo. Nel recupero (93’) De Luca di testa potrebbe firmare il sorpasso ma stavolta Fiorillo c’è.

Il tabellino

Carrarese-Cremonese 2-2

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Imperiale, Guarino, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli (88’ Milanese), Belloni (59’ Bouah); Finotto (73’ Cerri), Cherubini (73’ Giovane); Torregrossa (59’ Melegoni). A disp. Ravaglia, Mazzi, Oliana, Fontanarosa, Capezzi, Cavion, Manzari. All. Calabro. CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov (46’ Folino), Ceccherini, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Majer (80’ Gelli), Vandeputte (64’ Bonazzoli), Azzi; Vazquez (53’ Johnsen), Nasti (46’ De Luca). A disp. Drago, Tannander, Moretti, Ravanelli. All. Stroppa. Arbitro: Tremolada di Monza; assistenti Barone di Roma 1 e Catallo di Frosinone; quarto uomo Di Loreto; VAR La Penna; AVAR Muto. Marcatori: 12’ Zanimacchia (CR), 25’ Finotto (CA), 42’ Cherubini (CA), 87’ Johnsen (CR). Note: spettatori 3571 per un incasso di 42970 euro; angoli 1-7; espulso Padovano dalla panchina; ammoniti Antov, Illanes, Nasti, Belloni, Cerri, Bianchetti, Melegoni, Pickel; recupero 2’ e 6’.