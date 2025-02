Sudtirol-Spezia 1-1, soltanto un pari in rimonta nell'anticipo di giornata

Bolzano, 28 febbraio 2025 – Finisce in parità l'anticipo della nona di ritorno fra Sudtirol e Spezia, con gli aquilotti ad andare in svantaggio e poi a riprenderla subito a metà del primo tempo.

C'è Colak al posto dello squalificato Lapadula, rientra Bertola e Mateju scala quinto di destra. Dopo 8' il colpo di testa di Pio Esposito sul cross di Reca dalla sinistra finisce alto. Dall'altra parte, al 12', Casiraghi ci prova con una capocciata dal corner, ma va sul fondo. La grande occasione per passare in vantaggio lo Spezia ce l'ha al 22', ma da vicino, Pio Esposito con il piatto tira sul portiere che respinge. Al 26' avanti ci va il Sudtirol con Odogwu che anticipa Hristov sul traversone di Casiraghi. È l'1-0. Alla mezz'ora il pareggio spezzino con il cross di Bandinelli su cui interviene anch'esso di testa, Mateju (a sovrastare Barreca). È l'1-1. Il ceco ci riprova al 36' servito da Reca, ma manda sul fondo. Il tiro sporco di Salvatore Esposito va a fil di palo e in corner al 46', poi prima della chiusura del tempo, la conclusione da fuori non molto angolata di Kofler viene deviata da Chichizola.

Dopo l'intervallo entrano gli stessi 22. Dopo 3 minuti il colpo di testa di Odogwu, a superare ancora Hristov e Chichizola se la ritrova tra le mani. È in evidente posizione di fuorigioco Colak, quando la mette dentro dopo aver ricevuto davanti a Adamonis al 5'. Rischia lo Spezia al 18' con Merkaj che spara alto di testa, anticipando Bertola da posizione ravvicinata. Un bel contropiede al 22', dopo l'ingresso di Kouda e Di Serio, con Pio Esposito che, riceve da Mateju, stop e tira fuori. Poi null'altro.

Dopo il triplice fischio, gli aquilotti ricevono gli applausi dei 400 tifosi spezzini al Druso. Ora c'è da pensare al prossimo turno, domenica prossima al Picco arriva il Pisa, mentre domani c'è il big match Sassuolo-Pisa.

Tabellino

Sudtirol-Spezia 1-1

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Giorgini; Molina, Kofler (28' st Tait), Praszelik (16' st Belardinelli), Casiraghi (28' st Pyyhtia), Barreca (16' st El Kaouakibi); Odogwu, Merkaj (38' st Rover). A disp. Lamanna, Masiello, Martini, Mallamo, G. Gori, Davi, Ceppitelli. All. Castori.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju (39' st Elia), Vignali (20' st Kouda), S. Esposito, Bandinelli (28' st Cassata), Reca (28' st Aurelio); Colak (20' st Di Serio), P. Esposito. A disp. S. Gori, Ferrer, Nagy, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D'Angelo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta (assistenti Votta di Moliterno e Trasciatti di Foligno, quarto uomo Calzavara di Varese; Var Mazzoleni di Bergamo, Avar Nasca di Bari).

Marcatori: 25' pt Odogwu (Su), 30' pt Mateju (Sp).

Note: ammoniti Chichizola, Pietrangeli. Hristov, Cassata.