Cascia, in Coppa Primavera. Rissa in campo, arbitro minacciato con un mattone

Rissa in Coppa Primavera di Seconda categoria che ha comportato la sconfitta a tavolino ai danni del Cascia nella gara contro la Trevana, 800 euro di ammenda alla società del Cascia e le squalifiche di 4 giornate per Francesco Medici e Andrea Consoli e un turno per Ivan Macchi. "Al 43’ del secondo tempo il numero 10 del Cascia, Francesco Medici, effettuava deliberatamente una entrata molto violenta in danno del n. 18 della Trevana 2020, Ivan Macchi. Quest’ultimo reagiva dando il via ad una violenta rissa. Macchi veniva colpito in faccia da un tifoso del Cascia che, subito dopo, si avvicinava all’arbitro, con aria minacciosa. L’arbitro ha dichiarato, anzitempo, la fine della partita. Mentre cercava di raggiungere lo spogliatoio, l’arbitro veniva avvicinato da un tifoso del Cascia, armato di mattone". Intervenuti anche i carabinieri. Tuttavia, solo alle ore 23,10 l’arbitro, scortato dai carabinieri, poteva lasciare l’impianto.