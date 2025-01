Caso Dani Olmo, i tifosi del Barça chiedono le dimissioni di Laporta

Il caso Dani Olmo, col tesseramento del talento bloccato, potrebbe cambiare il destino del Barcellona anche a livello societario. Dieci gruppi di associazioni di tifosi legati al club catalano hanno presentato ieri una richiesta ufficiale di dimissioni immediate da parte del presidente Joan Laporta (nella foto). Se le dimissioni non dovessero arrivare, i tifosi chiedono che Laporta si sottoponga comunque a un ’voto di fiducia’ vincolante e in caso di mancata risposta alle prime due richieste, minacciano un "voto di censura, l’unico strumento di cui dispongono i membri, un’opzione che implica uno sforzo importante sia da parte dei promotori che del club stesso".