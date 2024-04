Castelfidardo ko a corridonia. Guizzo di Ruzzier, la Vigor saluta il secondo posto

corridonia

1

vigor castelfidardo

0

: Mazzocca, Marinelli, Mariani (12’ st Garbuglia), Del Moro, Romagnoli, Bigoni, Piccinini, Ciucci (34’st Monti), Ogievba ( dal 26’st Galdenzi), Ruzzier, Cesca. Panchina: Piergiacomi, Vitali, Marcelletti, Bellesi, Bontempo, Zazzetti. All. Fondati.

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Romagnoli, Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Bandanera, Pincini (24’ st Testa), Terrè (29’ st Malaccari), Altobello (40’ st Fanesi), Mosca, Rombini. A disp.: Carpera, Calligari, Santoni, Bombotti, Storani, Barigelli. All. Manisera (squal.)

Arbitro: Falgiani di Ascoli. Rete: 49’ st Ruzzier. Note: espulso al 40’ st Romagnoli.

La Vigor Castelfidardo perde di misura a Corridonia salutando per ora anche il secondo posto in classifica. La sconfitta per i fidardensi arriva proprio in pieno recupero con il guizzo di Ruzzier al 49’ del secondo tempo. Un colpo di testa che non lascia scampo a Lombardi sfruttando un cross di Monti. La Vigor Castelfidardo in precedenza non era riuscita a sfruttare alcune occasioni favorevoli. Nel primo tempo Terrè dopo 7’ invece che concludere serve Altobello che però non riesce a finalizzare. Nel finale della prima frazione Pincini con un diagonale sfiora il palo. Nella ripresa Rombini prima colpisce il palo. Successivamente lo stesso Rombini tira debolmente invece di servire due compagni. Nel recupero poi la doccia fredda.