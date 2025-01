Castelfidardo, l’allenatore biancoverde non vuole cali: "Guai abbassare la guardia, non abbiamo fatto ancora nulla». Mister Giuliodori vuole tenere tutti sul pezzo: "L’Isernia prossima finale, massimo attenzione»

Mister Marco Giuliodori vuole tenere tutti sul pezzo. Soddisfatto, ma subito dopo la vittoria di Senigallia ha detto ai suoi ragazzi. "Adesso testa alla partita in casa contro l’Isernia, la prossima finale".

Queste le parole del tecnico di un Castelfidardo che negli ultimi due mesi sta offrendo buone prestazioni e raccogliendo punti importanti. Anche a Senigallia, per la seconda volta in stagione, i biancoverdi sono stati grandi protagonisti. Come a fine novembre in Coppa Italia. "Non posso che essere contento dell’ottima prestazione di domenica, però mi sono raccomandato con i ragazzi di non abbassare la guardia - fa sapere Giuliodori -. Anche perché da qui alla fine del campionato per noi saranno tutte finali".

Nella prima ‘finale’, domenica, nell’esordio casalingo del nuovo anno, contro il Città di Isernia S.Leucio, non ci sarà in attacco Braconi, autore del secondo gol al Bianchelli.

"Purtroppo è stato squalificato, ma sono sicuro che chi lo sostituirà darà il suo contributo". Per il resto, a parte Osama e Guella ormai fuori da tempo, sono tutti a disposizione di Giuliodori. Chissà se ci sarà anche Vecchio che dovrebbe essere il rinforzo al centro della difesa dopo la partenza di Boccaccini? Si vocifera anche che potrebbe arrivare un altro difensore centrale, ma under, classe 2005, dallo United Riccione, Diego Madonna. Giuliodori non si sbilancia, dice solo che qualcuno "dovrebbe arrivare. Stiamo valutando, qualcosa si dovrebbe muovere". In attesa, a muovere ancora la classifica del Castelfidardo domenica ci hanno pensato i guizzi di Nanapere e Braconi.

Il primo nelle ultime tre giornate è andato sempre a segno.

"Sono contento per Nanapere, ma per tutta la squadra che sta facendo bene. Chiaramente il finalizzatore è quello che risalta un po’ di più. Sia lui che la squadra si meritano queste soddisfazioni, perché lavorano duramente durante la settimana e stanno raccogliendo i frutti. Per Nanapere è una categoria tutta nuova, inizialmente ha avuto qualche piccola difficoltà nell’ambientamento e nel capire un po’ la categoria, ma in questo momento sta andando bene e speriamo che continui così. Incrociamo le dita, anche se anche gli altri attaccanti in rosa sono fondamentali per finalizzare la gran mole di gioco e di lavoro che c’è dietro".

Domenica intanto il Castelfidardo è chiamato a un’altra rivincita dopo quella contro la Vigor, vista la beffa subita all’andata a Isernia.