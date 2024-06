Castelfidardo, provaci. A Pomezia per la rimonta

A Pomezia per cercare la rimonta. Il Castelfidardo (Eccellenza) spera di centrare la qualificazione alla finale playoff nazionale per salire in D. Oggi i biancoverdi giocheranno in Lazio la gara di ritorno della semifinale playoff contro l’UniPomezia (fischio d’inizio alle ore 16 al Comunale di via Varrone di Pomezia, si giocherà sul sintetico e a porte chiuse su disposizione della Questura di Roma per inagibilità delle tribune dello stadio laziale), quest’ultima vittoriosa sette giorni fa nella partita di andata giocata al Mancini per 2-3. "Ci aspetta una partita difficilissima - racconta il difensore Jacopo Morganti, classe 2001, autore domenica della seconda rete nella ripresa - anche per il risultato dell’andata. Ci hanno fatto tre gol sul nostro campo e in questi playoff i gol in trasferta valgono doppio. Quindi dovremo essere accorti, non dovremo subire reti, perché altrimenti si farà ancora più dura, ma bisognerà anche spingere perché dovremo cercare di rimontare la partita di andata". Il Castelfidardo - che si presenterà senza Nacciarriti squalificato e Kurti infortunato - dovrà vincere con due reti di scarto e cercare di non subirne, anche se non sarà facile visto il potenziale offensivo a disposizione di mister Casciotti (nei laziali non ci sarà Crescenzo, squalificato). "L’UniPomezia è una squadra molto forte soprattutto nel reparto offensivo. Hanno giocatori di qualità e sono anche molto furbi. Noi invece dovremo migliorare sotto questo aspetto. Con la loro scaltrezza ed esperienza sono riusciti a prevalere nella partita di andata. Nonostante tutto abbiamo giocato bene, peccato aver concesso quei tre gol che ci hanno tagliato le gambe, ma nonostante la loro superiorità numerica siamo riusciti a trovare la seconda rete che serve a tenere aperte le speranze’’. Il match odierno sarà visibile in diretta streaming www.mysoccerplayer.it.