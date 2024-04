C’è la fila per De Zerbi, ma lui prende tempo: "Non voglio rinunciare alle mie ambizioni"

Da una parte un maestro vincente che si appresta a lasciare il Liverpool forse con un altro titolo in bacheca lo incoraggia, dall’altra il club che vorrebbe blindarlo perché ha capito che davvero la prossima estate potrebbe essere quella decisiva, per il lancio di Roberto De Zerbi nel calcio di vertice, vedi big della Champions.

Il maestro è Jurgen Klopp, che ha raccontato: "Ho detto a De Zerbi di continuare a ribaltare il mondo del calcio", nel tunnel di Anfield dopo la sofferta vittoria in rimonta del Liverpool sul Brighton per 2-1. Klopp ha già annunciato che a fine stagione lascerà i Reds e il nome dell’ex tecnico del Sassuolo è uno di quelli papabili per la sostituzione del profeta tedesco. De Zerbi ha un contratto con il Brighton fino al 2026, ma dopo che Xabi Alonso ha annunciato che resterà al Bayer Leverkusen il suo nome diventa ancora più caldo, perché a quanto pare sulle sue tracce ci sono anche Barcellona e Bayern Monaco. "Lo seguirò a distanza, rispetto davvero tanto quello che ha fatto", ha detto Klopp di De Zerbi, "il Brighton ha perso Alexis Mac Allister e Moises Caicedo per infortunio ma lui riesce a mettere su una squadra così, ha fatto un lavoro incredibile. Abbiamo giocato la nostra migliore partita contro di loro da quando ci affrontiamo e questo mi fa ancora più felice", ha sottolineato Klopp che non aveva mai battuto De Zerbi nei precedenti quattro scontri diretti.

In occasione della gara di Anfield è stato lo stesso De Zerbi a far capire che la permanenza al Brighton Hove and Albion è da considrare tutt’altro che scontata: "Al momento non penso di firmare un rinnovo con il Brighton. Ne abbiamo parlato, ma non abbiamo trovato l’accordo. Ma questa è solo una parte del motivo", ha detto De Zerbi. Il Brighton è in corsa per raggiungere l’Europa, ma ovviamente le sirene delle big lusingano il mister bresciano.

"Prima di decidere il mio futuro, devo parlare con Tony Bloom (proprietario dei Seagulls, ndr) - ha detto l’allenatore italiano nella conferenza stampa prima della sfida contro i Reds –. Voglio capire qual’è il piano per il futuro del club, voglio conservare le mie ambizioni".

Un altro indizio potrebbe essere rappresentato dalle parole che De Zerbi aveva speso dopo la pesante sconfitta contro la Roma nella gara di andata di Europa League: "È diverso giocare una partita a settimana e giocarne tre – aveva detto –. L’ho ripetuto tutto l’anno che è uno sport diverso, e forse non eravamo pronti, non ci siamo organizzati nel modo giusto".

Domenica il discorso sulle ambizioni da conservare è sembrato a molti un modo per far capire che De Zerbi non ha intenzione di rinunciare ad occasioni importanti in assenza di certezze, o meglio della volontà concreta di crescere da parte del club con il quale si è impegnato arrivando a stagione iniziata oltre un anno fa e portandolo alla storica qualificazione alle coppe europee da neopromossa.

Nel frattempo, all’allenatore bresciano sono arrivati in continuazione attestati di stima da parte dei tecnici rivali in Premier, più volte da un guru come Guardiola, gli ultimi da Klopp pochi giorni fa.

Difficile pensare che il Brighton possa offrire una squadra capace di rivaleggiare con le ambizioni di Liverpool, Bayern Monaco o Barcellona...