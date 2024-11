C’è un grande ex sulla strada della Vis. Da Pozzo e la Pianese saranno un osso duro

"Non fermarteci per favore no" sono queste le parole di Ivano Fossati tratte dal suo grande successo"La mia banda suona il rock" che sembrano calzare a pennello per questo momento biancorosso. Tre vittorie consecutive, di cui l’ultima contro la regina della classe, il Pescara. Un parziale di otto gol fatti e uno subito. Può sembrare un sogno ma gli uomini di mister Stellone queste statistiche sono riuscite a trasformarle in una splendida realtà. Per non fermarsi però si dovrà superare l’ostacolo Pianese.

Domenica alle 17,30 a Piancastagnaio la Vis arriverà con il vento in poppa ma dovrà far attenzione a non imbattersi sullo scoglio bianconero. Perché solo una grande Torres è riuscita a fermare, nella scorsa giornata, la compagine toscana che veniva da cinque risultati utili consecutivi. Gli uomini di mister Fabio Prosperi che hanno riassaporato dopo oltre un mese l’amaro sapore della sconfitta, domenica tra le mura amiche avranno l’occasione dunque di dare nuova linfa ad un sorprendente avvio di campionato. Perché un pesante 3 a 0 non rappresenta correttamente l’andamento di una gara,quella contro la Torres, dominata a lunghi tratti dall’ equilibrio. Una pianese che nonostante la forza dell’ avversario si è resa pericolosa in diverse occasioni, rispondendo colpo su colpo alla formazione sarda, mantenendo quella sua forte identità propositiva che l’ha portata a risultare fin qui, proprio come la Vis, una tra le rivelazioni di questo girone. L’esperto Lorenzo Sorrentino, che si è visto annullare il gol del momentaneo pareggio nell’ ultima giornata, è l’unico riferimento offensivo di una formazione, quella delle zebrette,che grazie ad un consolidato 3-4-2-1 si ritrova con 17 punti a ridosso della parte sinistra della classifica. Per i toscani, alla seconda stagione tra i professionisti, dopo la breve apparizione nel girone A del campionato 2019/2020 c’è un importante obbiettivo da raggiungere: la prima storica salvezza in Lega Pro.

Per farlo la società della provincia di Siena ha affidato la panchina, per il secondo anno consecutivo, ad un tecnico emergente: il quarantacinquenne Fabio Prosperi. Dopo una carriera da calciatore caratterizzata dalla lunga esperienza di Taranto,durata per ben dieci anni, da allenatore è proprio con la squadra toscana che sta trovando la sua consacrazione. Perché dopo aver vinto un girone prestigioso in serie D mettendosi alle spalle squadre importanti come il Livorno e il Grosseto,al primo anno tra i professionisti si ritrova ad allenare una squadra con pochi giocatori di categoria ma con tanti ragazzi desiderosi di emergere. Tra questi spicca il capocannoniere della scorsa stagione in serie D Guglielmo Mignani, protagonista di un’ ottima partenza anche tra i professionisti con già 4 reti all’ attivo e l’ottimo crossatore sulla corsia destra Antonio Boccadamo che dopo esser stato uno tra i principali artefici della promozione si è ripresentato sui campi di lega pro con ben 6 assist.

Tuttavia saltano all’ occhio tra i toscani anche altri due componenti della rosa. Infatti se tra i pali della porta bianconera troviamo il classe 2002 Pietro Boer che lanciato in Europa League nel 2020 da Paulo Fonseca può vantare anche un’ esperienza con la Roma, sulla corsia sinistra possiamo notare la presenza del classe 2004 Lorenzo Da Pozzo. È lui il grande ex di questa partita. Nella scorsa stagione in maglia Vis si e’ reso protagonista di 25 presenze impreziosite da 3 reti. Contro i biancorossi tornera’ inoltre a disposizione il difensore centrale Mattia Polidori che insieme all’ esperto Federico Pacciardi e uno tra Chesti e Indragoli dovrebbe comporre un solido trio difensivo che in questa stagione ha già collezionato 4 cleen sheet. Da valutare invece le condizioni della mezzala ghanese Odjer che vanta diverse esperienze in cadetteria. L’ex giocatore di Palermo e Salernitana potrebbe lasciar dunque spazio in mediana alla consolidata coppia Simeoni-Proietto con Boccadamo e Frey che agiranno ai loro fianchi. Dietro la punta Sorrentino dovrebbero invece essere confermati Falleni e Mignani. Leonardo Di Mario di Ciampino dirigerà il primo confronto nella storia tra due squadre.

Lorenzo Mazzanti