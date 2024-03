Cenaia-Livorno 1-1, pareggio amarissimo per gli amaranto.

Pontedera 28 marzo 2024, Un pareggio dal sapore di sconfitta, pure amara. È questa la sensazione dopo l’uno a uno tra Cenaia e Unione Sportiva Livorno 1915. Allo stadio Mannucci di Pontedera gli amaranto vanno in vantaggio con capitan Andrea Luci. Da una parte che sembrava essere in discesa poi, la doccia fredda dettata dalla rete di Bartolini ha cambiato le carte in tavola. Da una parte i padroni di casa, in dieci per l’espulsione di Caciagli, chiusi in difesa alla disperata conquista del punto mentre dall’altra l’US Livorno che ha provato a rendersi pericolosa con sterili cross. Mister Fabio Fossati nel solito 3-5-2 Lorenzo Facchetti in porta con Andrei Tanasa, Felipe Curcio e Lorenzo Schiaroli nel braccetto difensivo.

A centrocampo confermati sugli esterni Alpha Camara e Nicolò Goffredi mentre a centrocampo insieme ad Andrea Luci e Niccolò Nardi, Lorenzo Sabattini vince il ballottaggio con Filippo Bellini. In attacco, invece, il tandem è formato da Sacha Cori e James Tenkorang. Dopo un inizio a ritmi molto bassi gli amaranto prendono le redini del gioco sfiorando la rete al quarto d’ora con Tenkorang che, dal limite dell’area, colpisce in pieno la traversa. La squadra cresce e al 19esimo trova il vantaggio con un preciso destro al volo dai 30 metri che si insacca all’angolo basso. La rete subita demoralizza i padroni di casa e galvanizza l’US Livorno che subito dopo lo zero a uno rischiano di raddoppiare ancora con Tenkorang e con Nardi. Scattata la mezz’ora però il Cenaia spaventa i circa 500 tifosi amaranto presenti al Mannucci di Pontedera proprio con l’ex Andrea Ferretti che approfitta di un errore della difesa per segnare da pochi passi. Il pareggio però viene annullato per un fuorigioco tanto contestato dallo stesso attaccante di casa. Il primo tempo si chiude con l’US Livorno in avanti alla ricerca del raddoppio. La seconda frazione riparte invece con la squadra di casa motivata e alla ricerca del pareggio.

Dopo soli tre minuti Simonini, da solo ma in posizione defilata, si divora la rete dell’uno a uno con un diagonale lento e di facile parata per Facchetti. Ma è dopo la girandola dei campi da parte di entrambi gli allenatori che arriva la doccia fredda. Su una palla vagante dal limite dell’area amaranto si avventa Bartolini che di prima intenzione lascia partire un potente destro imparabile per il numero uno dell’US Livorno. Il pari scuote la squadra di mister Fossati che prova a cambiare marcia assumendo un atteggiamento super offensivo. Il Cenaia aumenta la pressione e mette non poca paura agli amaranto che però, in contropiede, trovano l’episodio a proprio favore. Nardi in velocità infatti supera Caciagli che, già ammonito, riceve il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. L’intensità degli ospiti dunque inevitabilmente aumenta con i traversoni degli esterni che piovono dalle corsie su cui Tenkorang non arriva. La manovra degli amaranto pecca di precisione e il Cenaia, che si chiude dietro con tutti e nove gli uomini a disposizione, riparte in contropiede. L’orologio scorre e l’US Livorno fatica a trovare spunti interessanti. I minuti di recupero sono contraddistinti da infiniti cross che non trovano il guizzo finale. La partita termina così tra i fischi del pubblico amaranto, la gioia incontenibile del Cenaia e i giocatori dell’US Livorno a terra per lo sconforto. Un pareggio che di fatto cancella le ultime speranze degli amaranto per provare a recuperare lo svantaggio sulle prime della classifica. Niente è perduto, ma la situazione adesso è davvero difficile.

IL TABELLINO

Cenaia (4-3-3): Borghini; Papini, Scuderi, Pasquini, Rossi; Caciagli, Tognocchi (46' Bartolini), Rustichelli (71' Manfredi); Fontana (87' Malara), Ferretti (77' Degli Esposti), Simonini. A disposizione: Baroni, Becucci, Macchia, Fenzi. Cocucci. All. Iacobelli

US Livorno (3-5-2): Facchetti; Schiaroli (56' Carcani), Tanasa, Curcio; Camara (67' Menga), Sabattini (56' Bellini), Luci, Nardi, Goffredi; Tenkorang (78' Frati), Cori (60' Luis Henrique). A disposizione: Albieri, Savshak, Brenna, Likaxhiu. All. Fossati

Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno

Rete: 19' Luci, 61’ Bartolini

Note: angoli 0-3, ammoniti Rustichelli, Rossi, Schiaroli, Bartolini e Borghini, espulso Caciagli, recupero 2'+5'