Cesena in vista, la carica di Tonucci: "Vis a testa alta e determinata"

La Vis guarda alla partita con ilCesena (domenica al "Benelli" ore 20,45) con fiducia e contando sulla carica di giocatori di carisma come Denis Tonucci che ricomincia da Arezzo.

Tonucci quali insegnamenti avete tratto da Arezzo?

"La partita di Arezzo ci insegna che dobbiamo avere il coraggio di giocare tutti i 90 minuti, visto come è andata. Il primo tempo non è stato giocato nella maniera migliore, mentre invece il secondo tempo sì, quindi l’insegnamento è questo: cercare di giocare tutti i 90 minuti come siamo riusciti a giocare ad Arezzo il secondo tempo"

La partita con il Cesena di domenica al Benelli è proprio impossibile?

"Sarà sicuramente una partita difficile, complicata, visto che comunque è la prima della classe, una squadra super attrezzata con ottimi giocatori ma la affronteremo a viso aperto, a testa alta, sicuramente combattendo nella maniera più assoluta per rendergli la vita difficile. Nell’arco del campionato hanno dimostrato di essere fortissimi, ma ogni partita va giocata e ogni partita ha una storia a sé".

Cosa deve fare la Vis per fermare la corazzata?

"A mio avviso la Vis deve giocare come ha giocato tante partite in questo campionato, ovvero con la massima concentrazione, con un’attenzione fuori dalla norma, con coraggio, consapevoli che la squadra è forte, è ha ottime qualità, ha ottime individualità e io credo che sia il modo in cui appunto dobbiamo affrontiamo la partita, e combattere come abbiamo sempre fatto, migliorando quelle cose nelle ultime partite abbiamo fatto meno bene delle altre partite precedenti".

Quanti punti servono per salvarsi?

"Non mi piace fare calcoli, ogni partita va giocata al massimo per portare a casa il bottino pieno e alla fine del campionato si tireranno le somme. Non fa parte di me, non ho mai fatto conti, nè spero nei risultati degli altri. Dobbiamo badare a noi stessi e fare la rincorsa su di noi stessi e cercare di fare più punti possibili da qui alla fine della stagione".

Ora avete undici punti sulla penultima, ne bastano otto per non fare i playout...

"Anche in questo caso non mi piace fare calcoli, non li faccio e non li ho mai fatti, se ci fosse la possibilità di non giocare lo spareggio vorrà dire che una squadra è stata più brava di un’altra. Noi, ripeto, facciamo la corsa su noi stessi, cerchiamo di fare più punti possibili da qui in poi e alla fine se ci saranno quel distacco di punti che può permettere alla quintultima di non fare lo spareggio, benissimo. Ma ad oggi non posso dire se saremo noi o un’altra squadra. Se poi la quintultima, qualunque essa sia, dovrà giocare gli spareggi, li giocherà sicuramente con la determinazione giusta e senza problemi".

Beatrice Terenzi