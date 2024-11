Il solito Shpendi batte il Sudtirol e il Cesena fa festa

Cesena, 3 novembre 2024 – Un buon Cesena, soprattutto nel secondo tempo, ha la meglio su un solido Sudtirol. A far guadagnare i tre punti ai bianconeri un gran gol, da “punta matura” del solito Shpendi, al settimo centro stagionale e sempre più in vetta solitaria nella classifica marcatori. Mister Mignani conferma, dopo Salerno, Klinsmann fra i pali e riporta accanto al gemello il suo compagno di scorribande Kargbo. Ma nel primo tempo il Cesena fatica ad accendersi, complice anche un Sudtirol ben chiuso, che difendeva a 5 e che occupava il centrocampo con una selva di altri 4 giocatori, lasciando le velleità offensive al solo Odogwu. Così il primo tempo scivola via senza grossi patemi, da una parte e dall’altra.

Nella seconda frazione invece i bianconeri scendono in campo con un altro piglio, e provano subito la fiammata. Che arriva dopo 7 minuti: gran palla di Ciofi in mezzo all’area, che il numero 9 bianconero spizzica con lo scarpino dietro a Drago. Klinsmann dall’altra parte, quando chiamato all’azione, risponde sempre presente e anche molto bene, chiudendo la porta con un paio di ottimi interventi. Al termine del match, sulle note della solita “Romagna Mia”, fa festa tutto lo stadio: i bianconeri, complici le sconfitte di Palermo e Cremonese e dopo tre risultati utili consecutivi in una settimana, salgono al quarto posto.

Il tabellino

Cesena 1 Sudtirol 0

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo (42’ st Ceesay), Calò, Bastoni (41’ st Saber), Donnarumma; Kargbo (14’ st Antonucci), Berti (30’ st Francesconi); Shpendi (42’ st Tavsan). A disp.: Pisseri, Chiarello, Mendicino, Celia, Van Hooijdonk, Piacentini, Pieraccini. All.: Mignani.

SUDTIROL (3-4-2-1): Drago; Giorgini, Ceppitelli (19’ st Pietrangeli), Masiello; Molina (34’ st Crespi), Kurtic, Arrigoni (30’ st Praszelik), Davi; Casiraghi (19’ st Zedadka), Rover (19’ st Merkaj), Odogwu. A disp.: Arlanch, Theiner, Martini, Mallamo, Davi, Kofler, Vimercati. All.: Valente.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Rete: 7’ st Shpendi.

Note: spettatori totali 10.754; recupero 0’ e 4’; ammoniti Adamo per il Cesena, Crespi e Zedadka per il Sudtirol.