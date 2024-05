Champions League, semifinali: i legni fermano il PSG, a Dortmund vince il Borussia

Dortmund, 1 maggio 2024 - Al Westfalenstadion di Dortmund il Borussia e il suo muro giallonero accolgono il Paris Saint Germain, fresco campione di Francia, nell'andata delle semifinali di Champions League. Le due squadre si ritrovano dopo l'avventura nel girone F, assieme a Newcastle e Milan, dopo aver fatto un percorso a tratti simile, infatti nell'ultimo turno sono riusciti a qualificarsi grazie a una rimonta contro due squadre spagnole: i tedeschi contro l'Atletico Madrid, mentre gli ospiti hanno ribaltato il match contro il Barcellona. Lato formazioni, partendo dai padroni di casa, Terzic si affida al suo classico 4-2-3-1 con Fullkrug a guidare l'attacco e, dietro di lui, Sancho, Brandt e la velocità di Adeyemi. Corsa che non manca nemmeno dall'altra parte, perché il reparto avanzato del 4-3-3 proposto da Luis Enrique è composto da Dembelé, Mbappé e Barcola. A centrocampo il tecnico spagnolo sceglie il giovane Zaire-Emery assieme a Vitinha e l'ex Napoli Fabian Ruiz.

Il racconto della partita

Match che parte con il Borussia subito aggressivo, con Sabitzer, Sancho e Adeyemi che mettono subito a prova la retroguardia dei parigini. La prima occasione per gli ospiti è un tiro di Dembelé dai 20 metri che però termina abbondantemente a lato. La prima grande chance del match capita sui piedi di Sabitzer che, servito da Brandt, calcia col destro sul primo palo che però è ben coperto da Gigio Donnarumma. Primo giallo della partita al 19' per un fallo di Maatsen su Warren Zaire-Emery. Nella fase centrale del primo tempo sono le accelerazioni degli esterni a generare i maggiori problemi alle difese: da una parte Sancho e Adeyemi mettono a dura prova Hakimi e compagni, dall'altra il solito Dembelé è il più attivo. La partita si sblocca al minuto 36 con Fullkrug! Il Borussia passa in vantaggio con la rete del suo centravanti, ben servito dal lungo lancio di Schlotterbeck, l'attaccante corre in campo aperto, stop e tiro rasoterra sul quale Donnarumma non può farci nulla. Arriva un'altra grana per Luis Enrique: problemi per Lucas Hernandez, cambio forzato al 42' dentro Beraldo. Prima della pausa il Dortmund ha la possibilità di andare avanti di due reti, con Fullkrug che lavora bene la sfera in area, lascia per Sabitzer che calcia col destro, ma Gigio c'è. Il portiere ex Milan torna titolare in questa importante sfida dopo aver riposato in campionato nel pareggio 3-3 contro il Le Havre. I primi 45 minuti terminano con il vantaggio del Borussia Dortmund per 1-0. La ripresa comincia con gli stessi 22 del primo tempo. Parte a razzo il PSG che colpisce ben due pali consecutivi: Hakimi allarga dal centro per Mbappé che da posizione defilata ci prova con il destro e via il primo legno, poi l'azione prosegue con la palla che arriva ad Hakimi che col destro centra di nuovo il palo e Kobel si salva. Tempo cinque minuti e altra occasione per i parigini con Marquinhos che mette dentro un bel pallone, Fabian Ruiz prende il tempo a Hummels di testa, ma non trova la porta. Bel momento della partita, c'è anche il Borussia a bussare dalle parti di Gigio con Fullkrug che si mangia il 2-0: al 60' Sancho vola via sulla corsia di destra, fa tutto lui, mette per il suo centravanti che però manda incredibilmente alto. Luis Enrique cambia un attaccante per un altro: fuori Barcola e dentro Kolo Muani a 25 minuti dalla fine. Al 72' Kobel dice di no a Dembelé che da posizione ravvicinata viene imbeccato splendidamente da Mbappé che prima punta uno contro uno la difesa, poi col lo scavetto trova l'ex Barcellona che però viene murato dalla tempestiva uscita del portiere. Arrivati a dieci dalla fine inizia a sentirsi la stanchezza in qualche giocatore del Borussia Dortmund, in particolare Adeyemi non ha più lo stesso passo iniziale, ma ancora Terzic non ha effettuato cambi anche se nella panchina qualcosa si muove. Dembelé sbaglia un rigore in movimento all'81'! Lancio lungo per Hakimi che si inserisce con i tempi giusti dietro Adeyemi che non ne ha più, l'ex Inter in area dalla sinistra mette una bella palla per Dembelé che da poco dietro il dischetto calcia alle stelle. Il Borussia è tutto dietro, vuole proteggere il risultato, nel frattempo Terzic manda dentro Marco Reus proprio per Adeyemi. Salva il risultato Marquinhos all'84'! Sancho al centro punta un uomo, alza la testa e imbuca splendidamente per Julian Brandt che appena fuori dall'area piccola calcia a botta sicura, ma trova l'opposizione in scivolata del centrale di Luis Enrique. A tre più recupero dalla fine dentro Nmecha e Wolf per Brandt e Ryerson, quest'ultimo uscito con i crampi. Ci prova anche Zaire-Emery di testa all'ultimo minuto prima del recupero, ma la palla termina molto alta. Non riesce a incidere lui che nei gironi aveva punito proprio il Borussia Dortmund. Dentro anche Moukoko negli ultimi minuti per Terzic che ora ha finito i cambi, per l'esterno ci saranno giusto i 4 di recupero segnalati dall'assistente dell'arbitro Taylor che dirige questa gara. Il fraseggio del PSG al limite dell'area del Borussia è scandito dai fischi assordanti di paura del Signal Iduna Park. I gialloneri si difendono bene e Kobel fa sua la palla per poi spedirla il più lontano possibile dalla sua porta. Nell'ultimo minuto ancora PSG con Dembelé che va al centro da Hakimi che però sbaglia l'infilata e allora Moukoko fa suo il pallone e la porta dall'altra parte. Ora canta il Westfalenstadion perché il Borussia Dortmund batte il Paris Saint Germain per 1-0, decide Fullkrug.