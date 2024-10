L’Atalanta attende il Celtic. Gasperini: “Ora i punti iniziano a pesare”

Bergamo, 22 ottobre 2024 – Mercoledì pomeriggio alle 18.45 l’Atalanta riceve al Gewiss Stadium il Celtic Glasgow nella terza giornata della prima fase della Champions. Partita da vincere per la Dea che con tre punti potrebbe lanciarsi prepotentemente nella corsa verso i primi otto posti che qualificano direttamente agli ottavi di finale. Nerazzurri partiti bene dopo il pareggio 0-0 contro l’Arsenal e il sonoro 3-0 sul campo dello Shakthar, scozzesi che nella prima gara hanno travolto 5-1 gli slovacchi dello Slovan Bratislava ma sono poi stati travolti a loro volta per 7-1 dal Borussia Dortmund. “Da adesso i punti iniziano a essere più pesanti, siamo nella terza giornata, abbiamo già l'opportunità di consolidare in Champions una classifica migliore. Ogni partita è una sfida. Il Celtic è un squadra abituata a giocare per vincere, hanno dei giocatori veloci, sono una squadra offensiva, come quelle che ambiscono a vincere. Dovremo fare un'ottima gara per cercare di vincere questa partita, del resto in Champions sappiamo che le squadre sono molto forti", ha spiegato Gian Piero Gasperini nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. Dea con qualche dubbio in difesa per acciacchi vari a Hien e Kolasinac, oltre a Kossounou indisponibile e Toloi che praticamente finora non ha mai giocato. Dietro giocherà De Roon con Djimsiti, con Pasalic in mediana con Ederson, sulle corsie esterne Zappacosta e Ruggeri, mentre davanti il tridente offensivo con Retegui, De Ketelaere e Lookman. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini. CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Bernardo; Kuhn, Maeda, Furuhashi. All. Rodgers. Dove vederla in tv: diretta su SkySport dalle 18.45