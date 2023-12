Atletico Madrid-Lazio in tv: dove vederla e probabili formazioni. Ballottaggio Zaccagni-Pedro

Madrid 12 dicembre 2023 - Qualificazione in tasca, ora ci si gioca il primo posto. Nella giornata di domani la Lazio vola al Metropolitano di Madrid dove affronterà l'Atletico Madrid di Diego Simeone, in una sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La partita vedrà il calcio di inizio alle ore 21 e varrà principalmente per le urne di Nyon. Entrambe le squadre nella scorsa giornata hanno infatti strappato il pass per gli ottavi di finale, ora si giocano il primo posto in una sfida diretta. In classifica attualmente i Colchoneros guidano il Gruppo E con 11 punti, con i biancocelesti a inseguire con una lunghezza di distacco. Vien da sé che i ragazzi di Sarri hanno solo la vittoria come risultato possibile per superare i biancorossi in graduatoria. All'andata la partita terminò 1-1 con la rete al 95' di Provedel all'ultima azione di gioco per pareggiare l'incontro dell'Olimpico, dopo il vantaggio di Barrios nel primo tempo.

La Lazio fin qui in questa stagione sta alternando grandi prestazioni in Europa a un andamento più claudicante in campionato, dove alterna successi a risultati molto deludenti. Nell'ultima giornata di Serie A i capitolini non sono andati oltre il pareggio per 1-1 al Bentegodi contro il Verona. Un risultato che ha lasciato la squadra nella zona centrale di classifica, precisamente al nono posto, quando aveva la possibilità di accorciare sul quarto posto, distante ora 4 punti. La squadra di Sarri non è però nuova a riprendersi da un brutto risultato in campionato con una vittoria di prestigio in Europa. Le ultime due vittorie in Champions League contro Feyenoord e Celtic sono infatti arrivate entrambe subito dopo due ko in campionato contro rispettivamente Bologna e Salernitana. Proprio per questo l'impresa, per quanto ardua, è assolutamente alla portata dei ragazzi con lo stemma dell'Aquila sul petto. I precedenti in Spagna non sorridono alla formazione laziale: appena una vittoria e otto sconfitte; il bilancio si scontra però con quello positivo di Sarri contro i Colchoneros nei suoi tre scontri diretti da allenatore finora: una vittoria e due pareggi.

Dall'altra parte della barricata invece i ragazzi di Simeone navigano al terzo posto nella classifica di Liga, dopo aver raggiunto nuovamente a quota 34 punti il Barcellona, caduto nella sfida con il Girona. I Colchoneros hanno superato non senza difficoltà il fanalino di coda Almeria per 2-1 e con una partita in meno in campionato (da recuperare contro il Siviglia), sono virtualmente a soli 4 punti dalla vetta della classifica. In piena corsa ancora per campionato e coppa, i madrileni vogliono il primo posto per evitare accoppiamenti scomodi già dagli ottavi. Arrivare in fondo alla competizione non è un obiettivo, ma in passato l'Atletico Madrid ha dimostrato di essere sempre un avversario ostico e nonostante una rosa dai nomi meno altisonanti degli scorsi anni, restano sempre un'insidia per chiunque ambisca a sollevare la coppa dalle grandi orecchie. A questo si somma una formazione inarrestabile tra le mura amiche: da inizio stagione i biancorossi hanno collezionato 10 vittorie su 10 partite giocate al Metropolitano e non hanno intenzione di rallentare di fronte a Sarri e i biancocelesti.

A dirigere il match di Madrid tra Atletico e Lazio sarà l'olandese Serdar Gozubuyuk. Il fischietto dei Paesi Bassi sarà coadiuvato dagli assistenti Erwin Zeinstra e Johan Balder, suoi connazionali, così come il quarto uomo Joey Kooij. IL VAR sarà il tedesco Marco Fritz e AVAR lo svizzero Fedayi San. Per il direttore di gara si tratta della quindicesima direzione stagionale, la quarta in campo internazionale, dopo aver diretto due partite della fase a gironi e una dei preliminari di Champions League. Per Gozububuyuk sarà il terzo incrocio di carriera con la Lazio, nei due precedenti due ko per i capitolini entrambi in Europa League. Il primo fu nel 2018, quando nella fase a gironi i laziali persero per 4-1 in Germania, il secondo invece negli spareggi della fase a eliminazione diretta per accedere agli ottavi, quando il Porto si impose per 2-1 sulla squadra della Capitale. Nessun precedente invece tra gli spagnoli e il direttore di gara dei Paesi Bassi.

Probabili formazioni

Per la sfida del Metropolitano Diego Simeone non avrà grandi problemi di formazione, con i soli Lemar, Vitolo e Barrios, goleador del match dell'andata indisponibili. Tra i pali ci sarà Oblak, mentre la linea a tre davanti a lui sarà composta da Gimenez, Witsel e Hermoso. A centrocampo Llorente, Koke e De Paul agiranno nella zona mediana del campo, mentre sugli esterni agiranno Molina e Riquelme, panchina almeno inizialmente per Samuel Lino. In attacco la coppia scelta sarà composta da Griezmann e Morata, con Depay e Correa soluzioni

Sarri potrebbe ripartire dal 4-3-3, con Provedel, autore del gol del pareggio nel match d'andata, tra i pali. La linea a quattro difensiva invece potrebbe essere formata da Marusic e Pellegrini sugli esterni, con Gila e Casale al centro: occhio però alle condizioni di Romagnoli e Patric in recupero e in corsa per la maglia da titolare contro i Colchoneros. A centrocampo spazio Luis Alberto è la certezza, con Rovella e Guendouzi candidati a completare il terzetto in mediana, Sarri però potrebbe puntare su Kamada e Vecino, anche per dare un pizzico di respiro ai due giocatori, impegnati anche la scorsa settimana in Coppa Italia. Senza Isaksen, il tridente offensivo sarà composto con ogni probabilità da Felipe Anderson e Zaccagni, in ballottaggio con Pedro, sugli esterni, mentre Immobile è la certezza al centro.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata. All. Diego Pablo Simeone.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in televisione

La partita fra Atletico Madrid e Lazio dello stadio Cívitas Metropolitano, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League, inizierà alle ore 21 di mercoledì 13 dicembre 2023. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. La partita sarà però disponbile in streaming anche sulle piattaforme di Fininvest, precisamente su Mediaset Infinity+. Su Sky la telecronaca della sfida valevole per il sesto turno di Champions League, sarà affidata ad Riccardo Gentile e Nando Orsi. Su Mediaset invece ci saranno Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli a commentare il match del Cívitas Metropolitano.

FILIPPO MONETTI