Quanto guadagna chi vince la finale di Champions League

Milano, 1 giugno 2024 - Real Madrid e Borussia Dortmund si giocano questa sera a Wembley l'ultimo atto della Champions League. Una finale carica di emozioni: da una parte i gialloneri che saluteranno Marco Reus e vogliono tornare a vincere la coppa dalle grandi orecchie dopo il successo nel 1997; dall'altra i blancos che al grido di "A por la 15!" sperano di centrare il doblete e dire addio in grande stile a Toni Kroos.

Vincere la Champions garantisce non solo prestigio, ma anche un ingente premio in denaro: lo sanno bene dalle parti di Manchester, l'anno scorso la squadra di Guardiola ha incassato complessivamente circa 130 milioni. Ma come si arriva a questa somma? Anzitutto, per questa edizione la Uefa ha stanziato un montepremi complessivo di 2,02 miliardi di euro, cifra mai vista e che potrebbe essere superata già il prossimo anno con il nuovo format, da spartire tra tutte e trentadue le squadre partecipanti. I team cominciano a guadagnare già dai gironi, dove l'obiettivo primario è non perdere: vincere una partita della fase a gruppi regala 2,8 milioni, pareggiare "solo" 930 mila euro, mentre in caso di sconfitta zero non sono solo i punti guadagnati in classifica. In seguito, qualificarsi per gli ottavi di finale garantisce un bonus di 9,6 milioni di euro, ai quarti la cifra sale a 10,6, la semifinale vale 12,5 e per la finale bisogna aggiungere altri 3 milioni. Come ultimo "regalo" ai vincitori, c'è un ulteriore extra di 4,5 milioni.

Dunque, per esempio proviamo a fare i conti in tasca alla squadra di Carlo Ancelotti: quanto si porterebbe a casa in totale il Real Madrid se dovesse vincere la Champions League? Partiamo dal girone. Nel gruppo C i blancos hanno vinto tutte e 6 le sfide, perciò dalla prima fase hanno incassato 16 milioni e 800 mila euro. A questa cifra vanno aggiunte tutte quelle relative ai vari passaggi del turno elencati pocanzi, più l'eventuale bonus di 4,5 milioni in caso di vittoria. Ecco che il totale diventerebbe di circa: 69 milioni e 500 mila euro. Cifra che sarebbe lievemente più bassa per i tedeschi visto che nel Gruppo F, quello con Psg, Newcastle e Milan, hanno vinto 3 partite, pareggiato due volte e in un match non si sono intascati nulla. Basta così? Assolutamente no. Ci sono altre due addendi da aggiungere alla somma per avere il conto totale. Il primo riguarda i soldi derivanti dalla posizione finale di tutte le squadre partecipanti che in base al cosiddetto ranking storico si spartiranno altri 1,2 milioni di euro. Il secondo è quello del market pool dei diritti televisivi: le squadre si dovranno distribuire i circa 300 milioni messi a disposizione dalla Uefa. Insomma vincere la Champions League si conferma splendido per tifosi, giocatori e... portafogli.