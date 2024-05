Champions 2024-25: possibili incroci tra italiane già nella prima fase. Guida al nuovo format

Roma, 23 maggio 2024 – La Champions League sta ormai volgendo al termine per questa stagione. La finale dell’1 giugno a Wembley, tra Real Madrid e Borussia Dortmund, sancirà la fine di un’era nell'organizzazione della competizione calcistica più importante del mondo. Dal prossimo anno è previsto, infatti, un format del tutto nuovo pensato dalla Uefa per cercare di migliorare e rendere ancora più spettacolare il torneo.

Il nuovo format della Champions League (X)

Le nuove regole

Trentasei club, invece dei trentadue previsti fino a quest’anno, si affronteranno nella fase del campionato (ex fase a gironi). Secondo il nuovo formato, le squadre giocheranno otto partite in questa nuova fase a girone unico. Non giocheranno più due volte contro tre avversari - in casa e in trasferta - ma affronteranno otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. Per determinare le otto diverse avversarie, le squadre saranno inizialmente classificate in quattro fasce. Ciascuna sarà quindi sorteggiata per giocare contro due avversari per fascia, disputando una partita in casa e una in trasferta contro le due squadre di quella fascia.

Non sono previste partite tra club della stessa nazione. Questi incroci saranno previsti eccezionalmente per le federazioni con quattro o più squadre nella prima fase della Champions League (come nel caso della Serie A) al fine di evitare situazioni di stallo nel sorteggio.

Fase a eliminazione diretta

Tra i 36 club, i primi 8 si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere all’Europa League. Nella fase a eliminazione diretta, le squadre classificatesi tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie nel sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta, il che significa che affronteranno una squadra classificata tra il 17° e il 24° giocando (in linea di principio) il ritorno in casa. Gli otto club che prevarranno negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, andranno agli ottavi di finale dove affronteranno le prime otto classificate, che a loro volta saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi.

Dagli ottavi di finale in poi la competizione seguirà l’organizzazione corrente. Le partite della fase campionato di Champions League si giocheranno da settembre a gennaio.