Pagelle Real Madrid-Milan, i voti dei rossoneri: Leao e Morata, che serata. Theo perentorio

Madrid, 6 novemre 2024 – Una serata magica per il Milan. La squadra di Fonseca travolge il Real Madrid al Bernabeu: i rossoneri giocano una partita perfetta, vincono 3-1 e si rilanciano in Champions League. Decisive le reti di Thiaw, Morata e Reijnders, per i blancos di Ancelotti inutile il rigore segnato da Vinicius.

Le pagelle del Milan

MAIGNAN 7,5. Doppia parata su Mbappé e Vinicius in un minuto. Prosegue rispondendo per le rime a chiunque. Rischia, salva ancora.

EMERSON ROYAL 6. Perde la bussola e con Vinicius da quelle parti non si può: rigore. Poi punta sull’applicazione, con esiti altalenanti.

THIAW 7. Tentennamenti iniziali spazzati via dalla capocciata dell’1-0. Tiene.

TOMORI 6,5. Bellingham gli sfreccia alle spalle più di una volta. Risponde a denti stretti e di posizione.

MUSAH 7. Parte quinto a destra, si butta a denti stretti negli spazi. Sorpresa della serata, sorprende anche per esuberanza, seppur, a volte, disordinata.

PULISIC 7,5. Corre sei chilometri solo nel primo tempo. Si sdoppia: mezz’ala ed esterno. Sempre con la forza di sgroppare e ragionare.

FOFANA 7. In un Milan che cambia ancora volto tatticamente, è tra le certezze assolute: un po’ diga, un po’ distributore di palloni lineari.

REIJNDERS 8. Alimenta e inventa, verticalizza e calcia laddove Lunin è bravo ad arrivare. Poi si vendica: tris.

THEO HERNANDEZ 7. Sgasate, poi stecca un disimpegno che grida vendetta. Ma la partita va avanti e lui lo fa ancor di più: perentorio.

MORATA 8. Fin da subito ruolo chiarissimo: è praticamente ovunque. Gol (finalmente) da centravanti, palo di tacco.

LEAO 7,5. Strappi, scambi, altri strappi. Sembra manchino solo i morsi. Sembra: magia che origina il 2-1 e il 3-1. Nel mezzo sfiora (spreca) gol.

ALL. FONSECA 8. Cambia ancora faccia, imbrocca ancora le calibrate mosse.

Abraham 6: Entra nel 3-1. Loftus-Cheek 6: Sgobba. Calabria, Pavlovic sv.

Voto squadra 7,5.