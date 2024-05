Roma qualificata alla Champions se… Cosa succede dopo il trionfo dell’Atalanta in Europa League

Roma, 23 maggio 2024 – Il trionfo dell’Atalanta in Europa League nella finale contro il Bayer Leverkusen fa felice tutto il calcio italiano, che grazie alla straordinaria tripletta di Lookman torna a vincere un trofeo internazionale. In particolare, dà speranza alla Roma, che potrebbe qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, portando a sei le squadre della Serie A impegnate nella massima competizione europea.

Roma in Champions se…

Ma cosa serve alla squadra di De Rossi, attualmente sesta in campionato, per strappare in extremis il pass Champions? I bergamaschi devono concludere la stagione al quinto posto. De Roon e compagni al momento occupano proprio la quinta piazza a meno due da Bologna e Juventus, che nell’ultimo turno affrontano in trasferta Genoa e Monza. L’Atalanta è impegnata, invece, in casa contro il Torino.

Il recupero Atalanta-Fiorentina

La variabile, però, è rappresentata dal recupero che i freschi campioni dell’Europa League devono giocare contro la Fiorentina (la gara, rinviata per il tragico malore di Joe Barone, è in programma domenica 2 giugno).

In caso di doppio successo, la squadra di Gasperini scavalcherebbe Bologna e Juve, rendendo vane le ambizioni della Roma: ai giallorossi, quindi, non resta che tifare per Torino e Fiorentina. In caso di arrivo a pari punti tra Bologna, Juve e Atalanta, i nerazzurri sarebbero quinti per la classifica avulsa.