Barcellona, Yamal non si nasconde: “Per la Champions i favoriti siamo noi”

Barcellona, 18 marzo 2025 – Il talento del Barcellona ha le idee chiare: secondo lui, la squadra favorita per la vittoria finale della Champions League è proprio la sua. In una recente intervista a Sport, il giocatore spagnolo ha ammesso di aver maturato questa convinzione a seguito dell'eliminazione del Liverpool agli ottavi. Al termine della fase campionato, infatti, il numero 19 del Barcellona considerava la squadra di Slot come la più accreditata a sollevare al cielo il trofeo, ma l'ultimo turno eliminatorio ha decisamente cambiato le sue idee. I reds sono clamorosamente usciti contro il PSG dopo due partite decisamente non all'altezza. All'andata, giocata al Parco dei Principi, gli uomini di Slot sono stati sovrastati dai francesi praticamente per tutta la partita, salvo poi trovare il vantaggio con Elliott all'87'. Al ritorno, giocato la settimana successiva ad Anfield, i parigini hanno sbloccato la gara al 12' con Dembélé, per poi avere la meglio ai calci di rigore grazie ad un fenomenale Donnarumma. Il portiere italiano si è dimostrato ancora una volta un fuoriclasse per quanto riguarda i tiri dal dischetto, riuscendo a neutralizzare i tiri di Curtis Jones e Darwin Nunez e regalando la vittoria alla sua squadra. Al termine del doppio confronto, quindi, sono stati i francesi a qualificarsi per il turno successivo, nel quale saranno nuovamente impegnati in Inghilterra, ma questa volta contro l'Aston Villa.

L'uscita di scena del Liverpool è stata del tutto inattesa, e ha ridefinito i rapporti di forza tra le squadre ancora in gioco. Sulla base di ciò, Yamal ha deciso di uscire allo scoperto, tanto da affermare che ora la squadra candidata alla vittoria finale è il Barcellona. I blaugrana, che si sono qualificati al secondo posto nella League Phase proprio alle spalle dei reds, agli ottavi hanno superato il Benfica grazie anche alle prodezze del numero 19, e nei quarti di finale saranno impegnati contro il Borussia Dortmund. Il primo atto di questa sfida sarà il prossimo 9 aprile a Barcellona, mentre il ritorno è previsto per il successivo 15 aprile e si giocherà al Signal Iduna Park. Prima dello scontro con i gialloneri, Flick e i suoi dovranno fare i conti con il campionato, con il recupero della partita contro l'Osasuna che è previsto per giovedì prossimo, con giocatori come Raphinha e Araujo che non potranno esserci a causa degli impegni con le rispettive nazionali. La dirigenza blaugrana ha già annunciato che farà ricorso per spostare la data, e solo nei successivi giorni si saprà se la decisione verrà accettata o no dalla federazione spagnola.