Bayern Monaco-Lazio 3-0: Kane e Muller ribaltano i biancocelesti. Ai quarti di Champions vanno i bavaresi

Monaco di Baviera, 5 marzo 2024 - All’Allianz Arena va in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. I biancocelesti arrivano in Germania forti del successo per 1-0 maturato all’andata, che gli consente di assicurarsi il passaggio del turno con due risultati a favore su tre. Messe alle spalle le polemiche dopo l’ultima sconfitta in campionato contro il Milan, ora la squadra di Sarri ha l’occasione di raggiungere un traguardo storico. L’ostacolo è di quelli importanti, ma Immobile e compagni non vogliono lasciare nulla di intentato. in più, il Bayern si sta dimostrando vulnerabile anche in Bundesliga dove, nell'ultimo turno, è stato fermato 2-2 dal Friburgo e ora è a -10 dalla vetta. Tuchel si affida ai titolarissimi, con Kane unico riferimento del 4-2-3-1 con Sanè, Muller e Musiala alle spalle. A centrocampo c'è il 2004 Pavlovic, assieme a Goretzka. Senza Upamecano, espulso all'andata, sul centrodestra di difesa c'è Dier, con De Ligt altro centrale e i terzini Kimmich e Guerreiro. Dall'altra parte c'è il solito 4-3-3 di Sarri con Vecino che torna vertice basso del centrocampo e Zaccagni ala, per il resto gli stessi nove dell'andata.

Primo tempo

Il primo tiro della partita è di Mateo Guendouzi che dal centrodestra fuori area prova la conclusione che termina larga dopo 5 minuti, risponde il Bayern con Sanè che ci prova di interno sinistro da dentro l'area ma la palla è debole e centrale e facile per Provedel. Corre la Lazio con Felipe Anderson che torna al limite da Guendouzi, il francese imbuca per Luis Alberto che guadagna angolo. Dalla bandierina però non nasce nulla. Ottimo approccio alla partita della Lazio che non ha paura di fronteggiare il Bayern che però crea tantissimi problemi con la velocità di Sanè e Musiala. Angolo per la Lazio al minuto 11, Luis Alberto dalla bandierina va nell'area piccola ma Goretzka mette fuori, sugli sviluppi Zaccagni scodella splendidamente per Vecino ma Dier chiude. Primi quindici minuti di partita molto divertenti, con le due squadre che tengono un ritmo alto e si va da una parte all'altra del campo. A entrambe le compagini manca però quel guizzo in più negli ultimi metri per buttarla dentro. Ci prova Musiala da fuori area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Provedel è attento e coi pugni allontana la minaccia. Vicino all'1-0 Harry Kane al 17'! Ancora nasce tutto dai piedi di Musiala e Sanè, poi l'inglese arriva a prenderla sulla mezzaluna, controlla e calcia di destro, palla deviata che esce di poco e termina in angolo. Sarri si sgola in panchina, vorrebbe i suoi più alti, ma in questo momento il Bayern ha preso ritmo e sta schiacciando la Lazio nella propria metà campo. Due rimpalli salvano ancora la Lazio: invenzione di Pavlovic in profondità per Kimmich che tocca vicino per Muller che da dentro l'area calcia e viene murato, la palla diventa buona per Guerreiro sulla sinistra che va subito al tiro ma Marusic si frappone tra palla e porta. Prova la girata aerea Dier su cross di Kimmich dalla destra, ma la palla termina larga. Muller continua dall'inizio della partita a parlare, incitare e, a volte, sgridare i compagni. Cosa si è mangiato Immobile! Occasionissima Lazio al 36' con Luis Alberto che apre a sinistra per Zaccagni, l'ala ex Verona va al cross dal gomito dell'area di rigore, De Ligt sfiora soltanto e la palla diventa buona per Immobile che di testa non trova la porta da distanza ravvicinata e con Neuer già fuori causa. Ha segnato il Bayern Monaco, Harry Kane fa 1-0 al 39'! Il più classico esempio di gol sbagliato-gol subito: cross dalla sinistra a cercare Muller che fa la sponda per Guerreiro che dall'altrezza del dischetto non colpisce bene, la palla diventa buona per il centravanti inglese che sblocca la partita. Adesso il Bayern è galvanizzato, la Lazio di nuovo tutta dietro. Altra occasione Bayern con Musiala: palla che va da sinistra a destra, fino a Sanè che entra in area, lascia lì per Musiala che si allunga e colpisce la sfera che termina fuori di pochissimo. De Ligt fa una cosa spettacolare e Muller fa 2-0 all'ultimo secondo del primo tempo! Angolo di Guerreiro, Immobile prolunga sul secondo palo, l'ex difensore della Juventus si coordina e calcia al volo un pallone che arriva perfettamente sulla testa di Muller che da due passi batte un incolpevole Provedel. Dopo 45 minuti il Bayern Monaco ha ribaltato la situazione: 2-0.

Secondo tempo

Possibile calcio di rigore per la Lazio al 52', con i biancocelesti che sviluppano dalla destra, palla dentro con Immobile che prova la girata contro De Ligt che fa buona guardia. Scontro tra il centravanti e il difensore olandese, con Sarri e tutti i giocatori che reclamano un rigore, ma secondo l'arbitro Slavko Vnicic non c'è nulla. Movimenti sulla panchina della squadra ospite, con Castellanos, Cataldi e Isaksen che aumentano l'intensità del riscaldamento. Ancora Jamal Musiala che va vicino al colpo del ko: il tedesco si libera di Guendouzi e va al tiro da sinistra cercando il palo lontano, il francese mette il piede e devia quel tanto che basta per mandare la palla in angolo. In questo avvio di ripresa il ritmo è più basso rispetto alla prima parte di gara, con il Bayern che logicamente attacca con meno foga e costruisce di più la manovra senza scoprirsi troppo e, dunque, concede poco agli avversari. Al minuto 61 è il momento dei tre cambi di Sarri: dentro Castellanos, Cataldi e Isaksen rispettivamente per Immobile, Vecino e Zaccagni. Fa 3-0 Harry Kane al 66'! Tanto possesso palla dei padroni di casa che ipnotizzano la Lazio, poi Pavlovic verticalizza per Muller che apre per Sanè, l'ala se la porta sul mancino e calcia, Provedel dice no, ma Kane si smarca bene ed è presente sul tap-in a porta vuota. Provedel evita il 4-0 su Muller al 71'! Goretzka ruba palla e lancia un compagno, Muller vola, riceve e calcia da posizione lievemente angolata dentro l'area e l'estremo difensore della Lazio la tocca e poi il palo allontana. Kane manda sopra la traversa una conclusione su un'altra palla di Jamal Musiala che sta dipingendo calcio. Sul ribaltamento di fronte ci prova Luis Alberto col destro a giro, ma Pavlovic la manda in angolo. Arriva anche il momento di Pedro per Felipe Anderson, il brasiliano è calato nel secondo tempo, ma così come tutta la Lazio. Punizione importante per gli ospiti dal gomito destro dell'area di rigore, Cataldi butta dentro ma Gila sfonda su Kane e commette fallo. Primi cambi anche per Tuchel: Alphonso Davies e Mathys Tel per Guerreiro e Muller, uno dei migliori assieme a Kane e Musiala. Altra punizione per la Lazio dai 35 metri, con Luis Alberto che scodella dentro per Gila che viene anticipato e la palla va in angolo. Dalla bandierina la palla viene rimessa fuori e poi Pellegrini sbaglia completamente la misura del cross col sinistro. Maurizio Sarri si gioca anche la carta Daichi Kamada per Luis Alberto a dieci più recupero dalla fine. Quattro minuti di recupero, ma ormai la Lazio pare aver abbandonato le speranze del colpaccio. Finisce 3-0 per il Bayern Monaco che ribalta il risultato dell'andata contro la Lazio e si qualifica ai quarti di finale.

Tabellino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro (Davies, 78'); Pavlovic, Goretzka; Sanè (Laimer, 89'), Muller (Tel, 78'), Musiala (Gnabry, 91'); Kane. All. Tuchel.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (Cataldi, 61'), Luis Alberto (Kamada, 80'); Felipe Anderson, Immobile (Castellano, 61'), Zaccagni (Isaksen, 61'). All. Sarri.

Reti: Harry Kane (BAY) 39', Thomas Muller (BAY) 45'+2, Harry Kane (BAY) 66'