Bayern Monaco-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Monaco di Baviera 4 marzo 2024 - Torna il calcio europeo, torna la Champions ed è il momento dei primi verdetti degli ottavi di finale. Nella giornata di domani, martedì 5 marzo 2024, la Lazio volerà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove affronterà il Bayern Monaco nella sfida di ritorno di questo turno, calcio d'inizio fissato alle ore 21. I biancocelesti sono forti del successo dell'andata per 1-0, firmato Ciro Immobile su calcio di rigore. Un margine ridotto, lo stretto indispensabile, ma abbastanza da concedere due risultati su tre ai ragazzi di Sarri, i quali hanno il dovere di credere fino in fondo all'impresa di passare il turno, con tutti i bonus economici che questo comporta.

La sconfitta in campionato maturata tra episodi dubbi e una direzione di gara decisamente non all'altezza della posta in palio contro il Milan, ha lasciato squadra, allenatore e società con il dente avvelenato. L'impresa continentale di eliminare uno dei favoriti al successo finale come la squadra guidata da Tuchel. I cartellini rossi rifilati a Luca Pellegrini, Guendouzi e Marusic li mette subito in lizza per un posto, mentre il rientro di Zaccagni, aumenta la rosa di scelte possibili in attacco, così come il rientro di Rovella in mediana. Tante piccole buone notizie che fanno sorridere Maurizio Sarri alla viglia della sfida forse più importante della sua carriera in Europa come allenatore. Lo skipper della formazione biancoceleste infatti non ha mai preso parto a un quarto di finale di Champions League in carriera e dovesse riuscirci con questa squadra, il risultato sarebbe senza dubbio equiparabile a quando nel 2019 con il Chelsea vinse l'Europa League, nel derby londinese di finale contro l'Arsenal.

Il Bayern Monaco non ci starà però a subire l'ennesimo schiaffo morale di questa stagione. La squadra di Tuchel in Bundesliga sta subendo lo spettacolare Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, con un ritardo di ben 10 punti in classifica rispetto alla formazione della Renania e un vantaggio sempre più sottile, ora ridotto ad appena 4 lunghezze, sul terzo posto occupato dallo Stoccarda. Non solo questo, ma le prestazioni claudicanti del colosso tedesco hanno fatto scricchiolare la permanenza del tecnico ex Chelsea sulla panchina, con una fiducia a tempo, che sta già facendo valutare il futuro alla dirigenza. È ufficiale già da un paio di settimane come il prossimo anno non sarà l'allenatore tedesco a sedere sulla panchina del Bayern, ma il mancato passaggio ai quarti potrebbe ridare voce a quei rumor, che vedevano un suo esonero già a stagione in corso. Per il club bavarese potrebbe infatti configurarsi la prima stagione senza trofei dal 2010-11, quando in Bundesliga si arresero al Borussia Dortmund di Klopp e in Champions League persero la finale ai rigori contro il Chelsea di Di Matteo. Una stagione traumatica allora che aprì però le porte al triplete l'anno successivo e al ciclo di vittorie che negli ultimi 13 anni ha portato in bacheca 11 Bundesliga, 5 Coppe di Germania, 7 Supercoppe tedesche, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa e 1 Mondiale per Club.

A dirigere l’incontro tra Bayern Monaco e Lazio, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, sarà lo sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dagli assistenti connazionali Klancnik e Kovacic. Il quarto ufficiale è Jug, mentre al Var ci sarà Kajtazovic e all’Avar Obrenovic. Per il direttore di gara balcanico si tratta del secondo incrocio di carriera con il Bayern Monaco, nell'unico precedente i tedeschi non andarono oltre l'1-1 in casa contro il Villareal, era la sfida di ritorno dei quarti di finale della Champions 2021-22. Sono in totale 3 invece i precedenti con la Lazio, con uno score equilibrato, composto da una vittoria, un pareggio e un ko: il successo fu contro la Steaua Bucarest (5-1), il pareggio è stato il match dei gironi all'Olimpico contro l'Atletico Madrid, deciso dalla rete di Provedel (1-1), e il ko fu contro il Siviglia sempre tra le mura amiche (0-1). Nel complesso per il fischietto nato a Maribor si tratterà della sua quindicesima direzione stagionale, la quinta in Champions League (3 ai giorni + 1 nei preliminari), a cui se ne aggiungono 8 di Prva Liga (Slovenia), 1 delle Nazionali (Austria-Germania 2-0) e 1 della UAE Pro League (Emirati Arabi).

Probabili formazioni

Tuchel deve rinunciare allo squalificato Upamecano, espulso nel match dell'andata, al suo posto uno tra Dier e De Ligt (il primo favorito), al fianco di Kim. A completare la difesa ci saranno Kimmich e Davies, mentre è intoccabile Neuer tra i pali dei bavaresi. A centrocampo Pavlovic e Goretzka comporranno la mediana mentre alle spalle di Kane agiranno Sané, Muller e Musiala.

Sarri ritrova Zaccagni anche per il match europeo, dopo averlo riabbracciato già nella sfida di campionato contro contro il Milan. Dopo aver saltato l'andata, l'ex Verona recupererà il proprio posto a sinistra, dove completerà il tridente composto anche da Immobile e Felipe Anderson. A centrocampo Cataldi è favorito per il ruolo di vertice basso del centrocampo, con Guendouzi e Luis Alberto a completare il reparto. In difesa ci sarà Romagnoli al centro al fianco di Gila, mentre Marusic e Hysaj dovrebbero occupare le fasce nella linea arretrata. In porta non si tocca Ivan Provedel a salvaguardia della rete biancoceleste.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Thomas Tuchel.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Bayern Monaco e Lazio dell'Allianz Arena, valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale della fase a eliminazione diretta di Champions League, inizierà alle ore 21 di mercoledì 5 marzo 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5, mentre sul satellite sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. La partita sarà però disponbile in streaming anche sulle piattaforme di Fininvest, precisamente su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Su Sky la telecronaca della sfida valevole per gli ottavi di ritorno di Champions League, sarà affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. Su Mediaset invece ci saranno Riccardo Trevisani e Roberto Cravero a commentare il match dell'Allianz Arena.