Biglietti Bayer Leverkusen-Milan: dove comprarli e prezzi. Guida alla trasferta di Champions

Nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2024/25, l’1 ottobre il Milan affronterà il Bayer Leverkusen. Se l’obiettivo è quello di sostenere i rossoneri alla BayArena, ecco tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti per il settore ospiti e organizzare la trasferta.

I biglietti per i tifosi del Milan sono in vendita da giovedì 12 settembre, come confermato dal sito ufficiale del club rossonero AC Milan - Biglietti per la trasferta a Leverkusen. L'acquisto sarà disponibile esclusivamente attraverso il sito ufficiale del Milan e non sarà possibile comprare i biglietti per il settore ospiti direttamente dal sito del Bayer Leverkusen.

Dal 12 settembre 2024, gli abbonati del Milan avranno accesso prioritario all'acquisto dei biglietti. I tagliandi saranno nominali e non cedibili per garantire la sicurezza e il corretto accesso allo stadio.

È possibile che l'acquisto venga riservato a un numero limitato di biglietti per tifoso, quindi ti consigliamo di essere pronto a prenotare non appena inizierà la vendita. I prezzi per la trasferta dei tifosi del Milan alla BayArena di Leverkusen per la partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, in programma il 1 ottobre 2024, sono stati recentemente comunicati dalla società rossonera. Ecco i dettagli principali, specificatamente rivolti ai tifosi rossoneri.

Data e prezzi di vendita dei biglietti per il settore ospiti:

Abbonati stagione 2024/2025: dalle 12 di giovedì 12 settembre fino alle 23:59 di domenica 15 settembre.

Titolari di CRN: da lunedì 16 settembre dalle 12, con eventuale disponibilità residua.

Prezzi settore ospiti (G4/G5 della BayArena):

19 euro per i posti in piedi (Standing Place).

47 euro per i posti a sedere.

I biglietti saranno acquistabili solo tramite il sito di Vivaticket, e ulteriori dettagli su luogo e orario per il ritiro del biglietto saranno successivamente forniti via mail.

Prezzi dei biglietti in altri settori della BayArena

Per chi volesse acquistare i biglietti in settori differenti tramite il sito del Bayer Leverkusen, ecco i prezzi per i vari settori della BayArena:

Categoria I (Rosso) : 77 euro (adulto), 65 euro (sconto), 50 euro (giovani), 30 euro (bambino).

: 77 euro (adulto), 65 euro (sconto), 50 euro (giovani), 30 euro (bambino). Categoria II (Arancione) : 66 euro (adulto), 56 euro (sconto), 42,50 euro (giovani), 26 euro (bambino).

: 66 euro (adulto), 56 euro (sconto), 42,50 euro (giovani), 26 euro (bambino). Categoria III (Giallo) : 44 euro (adulto), 37 euro (sconto), 28,50 euro (giovani), 17 euro (bambino).

: 44 euro (adulto), 37 euro (sconto), 28,50 euro (giovani), 17 euro (bambino). Categoria IV (Verde): 16 euro (adulto), 12 euro (sconto), 8,50 euro (giovani), non disponibile per i bambini

La BayArena si trova a Leverkusen, in Germania, ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici o in auto. Ecco alcuni consigli per arrivare allo stadio

In treno: La stazione centrale di Leverkusen (Leverkusen Mitte) è ben collegata e dista circa 15 minuti a piedi dallo stadio.

In auto: Se arrivi in auto, tieni conto che ci potrebbero essere restrizioni sul traffico nei giorni delle partite, quindi è consigliabile pianificare il parcheggio in anticipo.

Aeroporti vicini: Se viaggi dall'Italia, l'aeroporto più vicino è quello di Colonia-Bonn, a circa 20 minuti di auto dalla BayArena.

I biglietti per il settore ospiti sono nominali, quindi sarà necessario presentare un documento d'identità all'ingresso dello stadio. È consigliato ai tifosi arrivare con anticipo per evitare lunghe code ai tornelli. Controlla le regole dello stadio per quanto riguarda l'introduzione di oggetti personali, bandiere o altri accessori.