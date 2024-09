Biglietti Manchester City-Inter: dove comprarli, prezzo e tutte le info utili sulla trasferta Champions

Milano, 7 settembre 2024 – La Champions League 2024/25 è alle porte e la prima giornata vede l'Inter affrontare il Manchester City in trasferta. Ecco alcune informazioni utili per i tifosi nerazzurri desiderosi di supportare la squadra all'Etihad Stadium.

Sito Ufficiale dell'Inter – Trasferte I tifosi dell'Inter possono acquistare i biglietti attraverso il portale ufficiale Trasferte Inter. I biglietti per il settore ospiti sono nominativi, non cedibili, e verranno consegnati direttamente a Manchester il giorno della partita. È possibile acquistare un massimo di 1 biglietto per persona. Questa modalità garantisce trasparenza e sicurezza nell’acquisto.

Sito Ufficiale del Manchester City Il canale secondario per l’acquisto dei biglietti è il sito ufficiale del Manchester City. I biglietti per il settore ospiti riservati ai tifosi nerazzurri saranno messi in vendita solamente sul sito ufficiale dell’Inter. Tuttavia per acquistare i biglietti della partita in altri settori dell’Ethiad Stadium l’unico portale che permette l’acquisto è il sito ufficiale degli inglesi. Assicurati di registrarti o accedere con il tuo account Manchester City per poter procedere all’acquisto.

Il prezzo per i biglietti del settore ospiti è stato confermato a 50 euro, come riportato dal sito ufficiale dell'Inter. Questo prezzo è inferiore rispetto al tetto massimo di 60 euro stabilito dalla UEFA per le trasferte in Champions League. Tale prezzo riguarda solo i biglietti riservati ai tifosi ospiti, mentre per gli altri settori i prezzi possono variare.

Prezzi dei Biglietti per Altri Settori dell'Etihad Stadium

I biglietti per gli altri settori dello stadio sono acquistabili sul sito ufficiale del Manchester City. I prezzi variano in base alla zona dello stadio e sono i seguenti:

Family Stand Level 1 e South Stand Level 1 e 3: £42,50 per adulti, £35,00 per over 65 e giovani (18-21 anni), £15,00 per under 18.

Family & South Stand Level 2: £52,50 per adulti, £45,00 per over 65 e giovani (18-21 anni), £25,00 per under 18.

East & Colin Bell Stand Level 1 e Level 3: £57,50 per adulti, £50,00 per over 65 e giovani (18-21 anni), £30,00 per under 18.

East & Colin Bell Stand Level 2: £62,50 per adulti, £55,00 per over 65 e giovani (18-21 anni), £45,00 per under 18.

Zona 93:20: £72,50 per adulti, £65,00 per over 65 e giovani (18-21 anni), £47,50 per under 18.

Questi prezzi si riferiscono ai biglietti disponibili per i membri abbonati del Manchester City e per i possessori di tessere Cityzens. La disponibilità per il pubblico generico sarà comunicata in prossimità della partita.

Sito Trasferte Inter: Accedi alla piattaforma ufficiale Trasferte Inter per verificare la disponibilità e acquistare il biglietto.

Sito del Manchester City: Accedi al sito e cerca l'evento "Manchester City vs Inter" del 18 settembre 2024. Seleziona il settore, tra i diversi disponibili, nel quale vedere la partita.

Biglietti Digitali: I biglietti saranno inviati in formato digitale e potranno essere ritirati direttamente a Manchester il giorno della partita.

Biglietti nominativi e non cedibili: Solo il titolare del biglietto potrà accedere allo stadio, e sarà negato l’ingresso in caso di discrepanze tra il nome riportato sul biglietto e il documento d'identità.

Consegna biglietti: I biglietti verranno consegnati il giorno stesso della partita a Manchester.

Numero massimo di biglietti: Ogni tifoso può acquistare un solo biglietto per questa partita.

Arrivo allo Stadio: Il consiglio è quello di arrivare con largo anticipo per evitare code ai controlli di sicurezza. L'Etihad Stadium implementa misure rigorose, soprattutto per le competizioni UEFA.

Documenti di Viaggio: Porta con te un documento d'identità valido (passaporto o carta d'identità), dato che verrà richiesto per verificare l'accesso con i biglietti nominativi.