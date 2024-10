Biglietti Milan-Club Brugge: prezzi e come comprarli. Le info utili

Il Milan sarà impegnato martedì 22 ottobre 2024, allo stadio San Siro di Milano, alle ore 18.45.

Per i rossoneri di Paulo Fonseca, la terza sfida di Uefa Champions League sarà contro il Club Brugge, squadra belga che nel maxi girone della nuova competizione si trova con tre punti importanti conquistati durante il turno precedente ai danni dello Sturm Graz. Zero punti dopo due giornate vanno ormai stretti al Milan, nonostante le squadre fino ad ora affrontate siano Liverpool e Bayer Leverkusen. Gli uomini di Fonseca saranno chiamati a scendere in campo con il solo obiettivo di conquistare tre punti.

La vendita dei biglietti è suddivisa in diverse fasi:

Fase Abbonati: Da martedì 1 ottobre ore 12:00 a giovedì 3 ottobre ore 23:59, ogni abbonato al campionato di Serie A della stagione corrente potrà acquistare 4 biglietti ad un prezzo dedicato nei settori disponibili. Se l'abbonato è già intestatario di Champions Pack il biglietto non potrà essere intestato a se stesso, ma potrà essere acquistato per una terza persona.

Fase possessori della carta “Cuore Rossonero”: Immediatamente dopo comincia la fase riservata agli abbonati Champions League. Questa fase è esclusiva per chi possiede un abbonamento alla Serie A 2024/2025 e permette di acquistare biglietti con priorità rispetto alla vendita generale.

Vendita libera: Al termine delle fasi riservate agli abbonati, i biglietti rimanenti saranno messi in vendita libera fino a esaurimento.

Ecco un elenco completo dei prezzi dei biglietti, suddivisi per settore:

Tribuna Onore Rossa: € 179

Poltroncine Rosse centrali: € 149

Poltroncine Rosse: € 109

Tribuna Arancio Centrale: € 129

Tribuna Arancio: € 119

Poltroncina Arancio Centrale X: € 129

Poltroncina Arancio Centrale: € 99

Poltroncina Arancio: € 89

Primo Rosso Centrale: € 84

Primo Rosso: € 64

Primo Rosso Laterale: € 54

Primo Arancio: € 59

Primo Arancio Laterale: € 49

Primo Blu: € 39

Primo Verde e Primo Verde - Family: € 39

Secondo Rosso Centrale: € 64

Secondo Rosso: € 54

Secondo Arancio Laterale: € 44

Secondo Arancio Centrale: € 54

Secondo Arancio: € 44

Secondo Arancio Laterale: € 39

Secondo Blu: € 34

Secondo Verde: € 34

Terzo Rosso centrale: € 29

I biglietti sono acquistabili esclusivamente tramite il sito ufficiale dell'AC Milan (AC Milan Biglietteria). È importante ricordare che tutti i biglietti sono nominativi, quindi sarà necessario presentare un documento d'identità all'ingresso per confermare il nome associato al biglietto.

Non è possibile acquistare più di 4 biglietti per persona e, una volta acquistati, non possono essere trasferiti a terzi.

I biglietti acquistati saranno disponibili in formato digitale e inviati via e-mail. Sarà sufficiente scaricarli sul proprio dispositivo mobile e mostrarli all’ingresso dello stadio. Non sarà disponibile il servizio di ritiro fisico dei biglietti presso lo stadio.

Per i tifosi del Club Brugge, i biglietti per il settore ospiti (terzo anello verde) saranno venduti direttamente attraverso il canale ufficiale del club belga. Per maggiori dettagli e informazioni sulla disponibilità, è consigliabile controllare il sito del Club Brugge.