Biglietti Shakhtar Donetsk-Atalanta: prezzi e dove trovarli

L'incontro Champions League tra Shakhtar Donetsk e Atalanta si terrà il 2 ottobre 2024 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania. Questo stadio, con una capienza di oltre 62.000 posti, è diventato la "casa europea" temporanea dello Shakhtar a causa dell'impossibilità di giocare in Ucraina, colpa della guerra in corso. L'accordo tra lo Shakhtar e lo Schalke 04, proprietario dello stadio, permette al club ucraino di disputare le proprie gare casalinghe di Champions League in una sede sicura, beneficiando anche del supporto della numerosa comunità di rifugiati ucraini presenti in Germania. La partita inizierà alle 18.45.

I biglietti per la partita sono in vendita dal 10 settembre 2024 e possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale dello Shakhtar Donetsk. I prezzi sono suddivisi in diverse categorie:

Categoria 5: 15 Euro

Categoria 4: 23 Euro

Categoria 3: 28 Euro

Categoria 2: 37 Euro

Categoria 1: 47 Euro

Categoria 1+: 56 Euro

LaOla: 299 Euro

Sky Boxes: 349 Euro

Vip club: 1005 Euro

È tuttavia applicato un sistema di prezzo dinamico, quindi i prezzi dei biglietti possono aumentare a seconda della disponibilità di posti nelle varie categorie. Per maggiori informazioni e per i biglietti VIP, è possibile contattare l'email [email protected] o il numero +38 067 620 40 11 (disponibile anche su WhatsApp e Telegram).

I tifosi della Dea che vogliono partecipare alla trasferta possono rivolgersi all’agenzia Borgoviaggi, partner ufficiale dell'Atalanta per le trasferte europee. Borgoviaggi offre pacchetti viaggio comprensivi di volo e alloggio con prezzi dedicati ai sostenitori nerazzurri. Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente sul sito di Borgoviaggi.

Costi del pacchetto

Il costo totale del pacchetto viaggio con volo charter è di 445 euro e include:

Volo charter andata e ritorno.

Trasferimento in pullman dall'aeroporto di Colonia alla Veltins Arena e ritorno.

Biglietto per il settore ospiti della Veltins Arena.

Assicurazione medica e assistenza

Il pacchetto viaggio con il bus Gran Turismo, andata e ritorno, ha invece un costo di 185 euro, nei quali sono compresi:

Bus Gran Turismo A/R Bergamo/Gelsenkirchen con partenza per l'andata la sera dell’1 ottobre (orario da definire) e per il ritorno alla fine partita (orario da definire)

Biglietto per il settore ospiti della Veltins Arena

Assicurazione medica e assistenza

Per i tifosi che preferiscono raggiungere Gelsenkirchen autonomamente, è possibile acquistare solo il biglietto per la partita al costo di massimo 60 Euro, prezzo definito dal tetto massimo imposto dalla Uefa per i biglietti relativi al settore ospite, senza servizi di trasporto inclusi.

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente sul sito Borgoviaggi o contattando l'agenzia ai recapiti forniti. Si consiglia ai tifosi di prenotare il prima possibile, in quanto la disponibilità del pacchetto è limitata.

Per ulteriori dettagli e per prenotare il proprio posto, i tifosi possono visitare il sito ufficiale: Borgoviaggi - Shakhtar Donetsk vs Atalanta. Questa trasferta rappresenta un'opportunità importante per supportare l'Atalanta in Champions League, e grazie all'organizzazione di Borgoviaggi, i tifosi potranno godersi una trasferta ben pianificata.