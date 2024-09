Coppe europee, l’Uefa fissa un tetto ai prezzi dei biglietti per i tifosi in trasferta

Roma, 2 settembre 2024 – L’Uefa ha annunciato una riduzione del prezzo massimo dei biglietti che i club di casa possono addebitare ai tifosi ospiti nelle sue tre competizioni per club, una decisione che sottolinea “l'impegno della Uefa nel rendere il calcio europeo più accessibile e conveniente per tutti i tifosi”, si legge nella nota.

Questa decisione, approvata dal Comitato competizioni Uefa per club, evidenzia il ruolo cruciale che i tifosi svolgono nel creare l'atmosfera emozionante che definisce la Champions League, l'Europa League e la Conference League. A partire dalla stagione 2024/25, il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi in trasferta sarà di 60 euro per la Champions League, 40 euro per l'Europa League e 20 euro per la Conference League. Una ulteriore riduzione è prevista nella stagione 2025/26: 50 euro in Champions League, 35 euro in Europa League e ancora 20 euro in Conference League.

Questa decisione arriva dopo un'ampia consultazione con l'Associazione dei Club Europei (Eca) e Football Supporters Europe (Fse). Commentando la decisione, il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha dichiarato: "La decisione segna un altro passo fondamentale per riaffermare l'impegno della Uefa a migliorare l'esperienza del giorno della partita per tutti i tifosi. Introducendo politiche più favorevoli ai tifosi, continuiamo la nostra missione di mantenere il calcio come uno sport inclusivo in cui i tifosi che viaggiano in tutta Europa per seguire le loro squadre sono apprezzati e riconosciuti".

Il presidente dell'Eca, Nasser Al-Khelaïfi, ha aggiunto: "L'abbassamento del tetto massimo dei biglietti per i tifosi ospiti nelle nuove competizioni Uefa è un segnale importante da parte di tutti i club membri dell'Eca nel contribuire attivamente a migliorare l'esperienza complessiva della partita per i tifosi. La collaborazione di Eca con la Uefa e i rappresentanti dei tifosi attraverso Fse è fondamentale per garantire che i fan in trasferta possano seguire al massimo le loro squadre in tutta Europa".