Sorteggi Europa League: Roma con Tottenham e Francoforte, la Lazio sfida Porto e Ajax. Conference: la Fiorentina pesca il Lask

Montecarlo, 30 agosto 2024 – Dopo i sorteggi della Champions League, con Inter, Juve, Milan, Atalanta e Bologna che hanno conosciuto il loro percorso nella massima competizione continentale, in scena a Montecarlo quelli dell’Europa League.

La Roma pesca Eintracht Francoforte (casa), Tottenham (trasferta), Braga (casa), Az Alkmaar (trasferta), Dinamo Kiev (casa), Union Sg (trasferta), Athletic Bilbao (casa), Eflsborg (trasferta).

Per la Lazio, invece, ci sono Porto (casa), Ajax (trasferta), Real Sociedad (casa), Braga (trasferta), Ludogorets (casa), Dinamo Kiev (trasferta), Nizza (casa), Twente (trasferta).

In Conference League la Fiorentina affronta Lask (casa), Apoel (trasferta), Vitoria Sc (trasferta), The News Saints (casa), San Gallo (trasferta), Pafos (casa).

Nuovo format

Non solo Champions, previsto il nuovo format anche per Europa League e Conference. In entrambi i casi addio alla tradizionale fase a gironi, previsto invece un unico campionato a 36 squadre. Le prime otto accederanno agli ottavi di finale a eliminazione diretta. Nel frattempo, le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto se la giocheranno ai playoff e si batteranno per un posto nel turno successivo. L’unica differenza è che in Europa League le squadre giocheranno otto partite, mentre in Conference le sfide saranno sei. In Europa League si parte il 25 settembre (finale a Bilbao il 25 maggio 2025), la Conference scatta il 3 ottobre (ultimo atto a Breslavia, in Polonia, il 28 maggio 2025).

I sorteggi in diretta