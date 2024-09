Europa League: Roma sfortunata nel sorteggio, le rivali dei giallorossi

Montecarlo, 30 agosto 2024 – Non c'è da disperarsi, ma nemmeno troppo da esultare, la Roma esce dalle urne del Grimaldi Forum di Montecarlo con la certezza di avere di fronte un cammino impervio, ma non per questo impossibile. Questo è quanto decretato dalle urne del sorteggio per la fase a campionato della prossima Europa League. La Roma, così come la Lazio, era inserita nelle urne di prima fascia, facendo valere tutti i grandi risultati ottenuti a livello continentale nelle ultime stagioni, forte anche del miglior ranking per una squadra italiana. Proprio per questo, sebbene la Dea bendata non abbia sorriso ai giallorossi, c'è la consapevolezza di essere una delle squadre da battere, presentandosi così ai nastri di partenza tra le primissime file.

L'algoritmo ha decretato che la Roma affronterà tra le squadre della prima fascia l'Eintacht Francoforte in casa e il Tottenham in trasferta. Contro i tedeschi l'obiettivo è di fare punteggio pieno, con la certezza di avere una squadra già capace di vincere il trofeo appena due stagioni fa: nel 2021-22, quando con Mourinho la Roma sollevava al cielo la prima Conference League. Le Aquile di Germania sono una squadra di grandissimo talento, ma molto giovane, con un paio di elementi di grande esperienza, come il portiere Trapp, a dare sicurezza. Occhio ai grandi prospetti come Larsson (20) e Uzun (18), per una squadra che abbonda di soluzioni in attacco, ma può soffrire qualcosa in difesa dove tra i vari interpreti figura anche l'ex Kristensen e uno degli obiettivi dell'estate Theate. Decisamente più complicata invece la trasferta di Londra contro il Tottenham, dove in uno degli stadi più belli e moderni d'Europa, i capitolini ritroveranno tante vecchie conoscenze della Serie A, come VIcario, Udogie, Dragusin e Kulusevski. Occhio sempre al talento di Son sulle fasce e di Maddison in trequarti.

Più agevoli le formazioni pescate in seconda fascia, dove i capitolini puntano a due successi nelle sfide contro Braga all'Olimpico e AZ Alkmaar in Olanda. Entrambe le squadre sono habitué del calcio continentale, ma rispetto al passato si ritrovano con formazioni più modeste. I portoghesi godono di alcuni giocatori capaci di accendere la partita da un momento all'altro come il capitano Horta e potranno fare appoggio sull'esperienza di Joao Moutinho. I biancorossi d'Olanda invece hanno perso in estate la loro stella Pavlidis, ceduto al Benfica, e punteranno su una squadra giovanissima da appena 23 anni di età media, per non sfigurare.

Dalla terza fascia sono uscite invece Dynamo Kiev in casa e Royale Union Saint-Gilloise in trasferta, per una Roma che non può sottovalutare nessuna delle due formazione. Gli ucraini hanno una formazione molto rodata in termini di interpreti e puntano sulla coralità e lo spirito di sacrificio. La formazione belga si sta invece affermando come uno dei progetti più interessanti di tutta la Jupiler Pro League. Dopo tanti anni vissuta nei campionati minori, con il triste titolo di nobile decaduta del calcio fiammingo, la formazione di Saint-Gilles dal 2020 ha cominciato a risalire la china, affermandosi velocissimamente ai più alti livelli del Paese, inserendosi anche nella lotta per il titolo, dove due volte nelle ultime tre stagioni è sfuggito al pelo.

Un pizzico di amarezza invece quando l'algoritmo ha indicato l'Atheltic Club di Bilbao come avversaria casalinga dei giallorossi nell'ultima fascia. La formazione basca è una delle grandi squadre del campionato spagnolo e dopo alcuni anni di rinnovamento, coincisi con un pizzico di difficoltà a livello di risultati, ora può contare sul talento dei fratelli Iñaki e Nico Williams, quest'ultimo campione d'Europa con la Spagna in estate. Oltre a loro una squadra ricchissima di talento dal portiere della Nazionale Unai Simon, al trequartista Sancet, per una formazione che si candida al ruolo di protagonista del torneo, nonostante la posizione nelle urne di Montecarlo. L'ultima trasferta sorteggiata per la Roma invece vedrà i capitolini volare in Svezia ad affrontare l'Elfsborg, seconda forza dell'Allsvenskan, dopo aver perso per la sola differenza reti il titolo in favore del Malmo.

Ecco la lista completa delle partite della Roma nella prossima Europa League: Eintracht Francoforte (C), Tottenham (T), Sporting Braga (C), AZ Alkmaar (T), Dynamo Kiev (C), Royale Union Saint-Gilloise (T), Athletic Club Bilbao (C), IF Elfsborg (T).