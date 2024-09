Europa League: calendario alla portata della Lazio, le avversarie dei biancocelesti

Montecarlo 30 agosto 2024 – Fiducia in se stessi, fermezza e soprattutto tanta concentrazioni. Saranno questi gli ingredienti che la Lazio dovrà mettere in campo in ogni singola partita di Europa League se vorrà andare lontano nella competizione. Nella giornata di oggi i capitolini hanno conosciuto le proprie rivali nella competizione continentale, mediante il sorteggio delle urne (e dell'algoritmo) del Grimaldi Forum di Montecarlo. I biancocelesti hanno evitato le avversarie più agguerrite di ognuna delle quattro fasce su cui è stato strutturato il calendario del torneo della fase a campionato, ma non può nemmeno dire di aver ottenuto le formazioni più agevoli nei vari confronti. Inserita nell'urna di prima fascia, come la Roma, la squadra biancoceleste non è di certo candidata al successo finale e molti dei suoi giocatori sono nuovi e da testare ai livelli maggiori del calcio continentale, così come il loro allenatore. Per questo sarà importante fare tesoro di ogni singola partita e godersi il viaggio, nella speranza sia il più lungo possibile, chissà magari arrivando fino alla Finale del San Mamés di Bilbao.

Dalla prima urna la Lazio ha pescato la sfida casalinga contro il Porto e quella in trasferta ad Amsterdam contro l'Ajax. I portoghesi in estate hanno perso alcuni pezzi pregiati come Conceiçao, Evanilson e Taremi, ma restano una delle tre grandi del campionato lusitano. I Dragoes sono ancora ricchi di campioni, dal portiere Diogo Costa, agli attaccanti Galeno e Pepe, senza poi contare i giovanissimi di grande talento che ogni anno si affermano con i biancoblu. Gli occhi puntati quest'anno li avrà la punta Samu Omorodion, arrivato dall'Atletico Madrid dopo il mancato passaggio al Chelsea. Deve invece tornare a brillare la stella dell'Ajax. Dopo aver visto la generazione di De Ligt, Van De Beek e De Jong arrivare fino alle semifinali di Champions sei stagioni fa, la formazione di Amsterdam ha fatto qualche passo indietro, arrivando solo quinta lo scorso anno. La svolta in termini di risultati non sembra dietro l'angolo, ma occhio che nonostante i lancieri siano in una fase di rinnovamento, rimangono una squadra temibile, specialmente se affrontate nel loro tempio calcistico intitolato a Johan Cruijff.

Della seconda fascia i biancocelesti affronteranno la Real Sociedad in casa e il Braga in trasferta. Gli spagnoli sono ormai una delle formazioni di punta della Liga e al netto di un paio di cessioni eccellenti in Mikel Merino e Robin Le Normand, i baschi non sono usciti indeboliti dal mercato. Il talento di Sucic si è aggiunto in mediana, mentre in attacco il tridente Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal sa essere un vero incubo per ogni difesa. I portoghesi sono invece habitué del calcio europeo e in alcuni elementi hanno tanta qualità e potenziali giocate capaci di spaccare la partita, come per esempio capitano Horta, e potranno fare appoggio sull'esperienza di Joao Moutinho.

Due sfide molto interessanti attendono la Lazio tra le squadre in terza fascia con il Luogorets all'Olimpico e la Dynamo Kiev in trasferta da dover affrontare. I bulgari hanno sempre venduto carissima la pelle con una squadra esperta e abituata a vincere. Già la Roma in passato inciampò contro le Aquile dell'Est in un'edizione dell'Europa League. Per quanto riguarda la formazione ucraina è chiaro che la situazione in cui riversa l'Ucraina per colpa della Russia non incentivi il calcio, ma questo non ha fermato la squadra della Capitale a costruire una formazione che mixa sapientemente esperienza e gioventù in un mix di alcuni dei giocatori più talentuosi del Paese.

Dall'ultima urna invece i capitolini hanno visto uscire i nomi di Nizza e Twente, con i francesi da affrontare in casa e gli olandesi in trasferta. Entrambe squadre estremamente simili in termini di età media (24,3 i francesi; 24,6 gli olandesi), la bilancia del talento tra le due pende a favore della squadra della Costa Azzurra, lo scorso anno anche a lungo in lotta per il titolo, quando sulla panchina sedeva l'italiano Farioli. Il Twente invece è una formazione meno altisonante in termini di nomi, ma una formazione che gioca un calcio divertente e che si conosce molto bene, per questo sempre capace di rendere contro ogni avversario

Ecco la lista completa delle partite della Lazio nella prossima Europa League: Porto (C), Ajax (T), Real Sociedad (C), Braga (T), Ludogorets (C), Dynamo Kiev (T), Nizza (C), Twente (T).