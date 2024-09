Sorteggi Champions League: Inter e Juve con Manchester City, nerazzurri anche con l'Arsenal. Il Bologna trova Borussia e Liverpool, Atalanta e Milan pescano il Real, la Dea anche il Barcellona

Montecarlo, 29 agosto 2024 – Sono appena terminati i sorteggi della Champions League 2024/2025, che per la prima nella sua storia adotta un nuovo formato.

Le avversarie

L'Inter affronterà in casa Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco. Le avversarie in trasferta saranno Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga.

L'Atalanta di Gasperini sfiderà in casa Real Madrid, Arsenal, Celtic, Sturm Graz, mentre le avversarie in trasferta saranno Barcellona, Shakthar Donetsk, Young Boys e Stoccarda.

Il Milan giocherà a San Siro contro Liverpool, Club Brugge, Stella Rossa e Girona, mentre in trasferta andrà ad affrontare Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava.

La Juventus, invece, ospiterà all'Allianz Stadium il Manchester City, il Benfica, il Psv e lo Stoccarda, mentre affronterà in trasferta il Lipsia, il Club Brugge, il Lille e l'Aston Villa.

Il Bologna affronterà, infine, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Lille e Monaco in casa. Le avversarie in trasferta per la squadra di Italiano saranno invece Liverpool, Benfica, Sporting Lisbona e Aston Villa.

Il formato

A differenza delle passate edizioni, la competizione quest’anno avrà la struttura di un girone unico del quale faranno parte 36 squadre invece di 32. Niente più gironi, quindi: i club giocheranno otto partite contro avversari differenti, invece di 2 partite contro 3 squadre differenti come in precedenza. Ogni squadra verrà sorteggiata contro due avversarie per ognuna delle 4 fasce, di cui una in casa e una in trasferta. La prima giornata si giocherà da martedì 17 a giovedì 19 settembre. L'ultimo turno invece prevede 18 partite in contemporanea il 29 gennaio, a meno che ci siano match ininfluenti per la classifica. Le prime otto classificate del girone unico accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla 24esima si giocano i playoff.

Per quanto riguarda l’eliminazione diretta, le prime quattro teste serie saranno posizionate agli estremi del tabellone. La prima e la seconda classificata finiranno contro la 15esima e la 16esima (o chi eventualmente le ha sconfitte nei playoff), la terza e la quarta contro la 13esima e la 14esima e così via. La finale è in programma il 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

