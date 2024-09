Champions League 2024/25, oggi i sorteggi: orario e dove vederli in tv

Milano, 29 agosto 2024 – Sta per prendere forma la nuova Champions League. Giovedì 29 agosto le squadre impegnate nella massima competizione europea per club (per la prima volta nella storia saranno 36, divise in quattro fasce a seconda del loro coefficiente) conosceranno il loro percorso, in occasione del sorteggio. Secondo il nuovo regolamento, non verranno più formati otto gironi da quattro formazioni ciascuno, ma ci sarà un unico raggruppamento e sono previste per ogni società partecipante otto partite (di cui quattro in casa e altrettante in trasferta) nella prima fase della stagione contro due avversarie per ogni fascia. Avversarie che saranno determinate proprio dal sorteggio. Le prime otto classificate al termine di questa fase saranno qualificate direttamente alla fase ad eliminazione diretta. Dalla nona alla 25esima si giocheranno una sorta di spareggio per accedere agli ottavi di finale, mentre le ultime otto saranno eliminate. L'Italia verrà rappresentata da ben cinque formazioni: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. In questa prima fase non sono previsti derby tra squadre dello stesso paese.

Le quattro fasce

Prima fascia: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona

Seconda fascia: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar, Milan

Terza fascia: Feyenoord, Sporting Lisbona, Psv, Celtic, Young Boys, Salisburgo.

Quarta fascia: Monaco, Aston Villa, Bologna, Brest, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Sparta Praga

Restano quattro posti da assegnare in base alle ultime sfide dei preliminari: Qarabag-Dinamo Zagabria, Slavia Praga-Lille, Slovan Bratislava-Midtjylland, Stella Rossa-Bodo Glimt.

Orario e dove vedere i sorteggi

La cerimonia in programma al Grimaldi Forum di Montecarlo si svolgerà giovedì 29 agosto alle 18. Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta tv su Sky Sport 24, Prime Video e in chiaro su TV8. Un'altra alternativa è rappresentata dal canale Youtube e dal sito ufficiale Uefa, che trasmetteranno gratis l'evento. Per quanto concerne la modalità streaming, ecco a disposizione degli utenti Sky Go, Now e Prime Video.

